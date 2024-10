Chiến thắng của Real Madrid

"Cuộc chiến giữa CLB và ĐTQG: Ai sẽ là người chiến thắng?" đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Đợt triệu tập đội tuyển quốc gia (ĐTQG) lần này chứng kiến hàng loạt các cầu thủ chủ chốt vắng mặt với nhiều lý do, từ chấn thương đến lý do cá nhân. Nhiều người cho rằng đây có thể là dấu hiệu của một cuộc “đình công ngầm” trong giới cầu thủ nhằm phản đối lịch thi đấu quá tải.

Từ phát biểu của Rodri

Phát biểu của ngôi sao người Tây Ban Nha, Rodri Hernández hồi tháng trước nêu bật vấn đề này. Tiền vệ thuộc Man City phàn nàn rằng lịch thi đấu quá dày đặc đang làm tăng tỷ lệ chấn thương của các cầu thủ, và tình trạng này đã trở thành một mối lo ngại không nhỏ.

Mặc dù giả thuyết về một cuộc đình công ngầm có vẻ xa vời, việc một số CLB lớn từ chối nhả cầu thủ cho ĐTQG đặt ra nhiều câu hỏi về sự cân bằng quyền lợi giữa các bên.

Mbappe vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 10.

Câu chuyện nổi bật nhất là trường hợp của Kylian Mbappe. HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp không triệu tập ngôi sao 25 tuổi cho các trận đấu tại UEFA Nations League gặp Israel và Bỉ, viện lý do cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, hôm 6/10, Mbappe lại ra sân trong màu áo Real Madrid ở trận gặp Villarreal thuộc vòng 9 La Liga, gây nên nhiều tranh cãi.

Vấn đề không dừng lại ở việc Mbappe có thực sự hồi phục hay chưa, mà còn ở việc Real Madrid cương quyết giữ cầu thủ này ở lại CLB để thực hiện chương trình tập luyện đặc biệt. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu các đội bóng lớn đang cố tình giữ cầu thủ của họ tránh xa khỏi các ĐTQG nhằm bảo vệ lợi ích riêng hay không.

Trong quá khứ, Real Madrid từng rơi vào tình huống tương tự với những ngôi sao như Gareth Bale và Eden Hazard, khi cả hai thường xuyên vắng mặt ở CLB, nhưng lại xuất hiện đều đặn trong màu áo ĐTQG. Điều này khiến “Los Blancos” từng công khai chỉ trích sự thiếu trung thực từ phía các cầu thủ cũng như các liên đoàn bóng đá quốc gia.

Ngoài Mbappe, Real Madrid còn thành công trong việc giữ chân các cầu thủ khác như Andriy Lunin, Vinicius Jr và Militao với nhiều lý do liên quan đến sức khỏe. Cụ thể, Lunin được giữ lại do viêm dạ dày, Vinicius do chấn thương vai và Militao vì vấn đề cơ bắp. Điều đáng chú ý là Militao vẫn phải bay đến Sao Paulo để gặp bác sĩ đội tuyển Brazil trước khi trở về Madrid chỉ sau vài ngày.

Trước những câu hỏi từ giới truyền thông về quyết định không triệu tập Mbappe, HLV Deschamps chọn cách thỏa hiệp, nhấn mạnh rằng: "Lợi ích của các CLB và ĐTQG chắc chắn sẽ mâu thuẫn vào một thời điểm nào đó. Cần nhớ rằng, người chủ thực sự của cầu thủ là CLB, chứ không phải liên đoàn bóng đá”.

Ông Deschamps cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt lợi ích của cầu thủ lên hàng đầu, đồng thời thừa nhận rằng không dễ để làm hài lòng cả CLB lẫn ĐTQG trong những trường hợp như vậy.

Bài toán cần lời giải

Ở một diễn biến khác, HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha cũng phải đối mặt với tình trạng vắng mặt hàng loạt của các cầu thủ do chấn thương. Danh sách này bao gồm những cái tên như Unai Simon, Rodri, Dani Olmo, Ferran Torres, và Nico Williams.

Ông phủ nhận việc có một cuộc đình công ngầm trong giới cầu thủ, nhưng cũng chỉ trích trường hợp của Mbappé. De la Fuente cho rằng: "Nếu tôi không triệu tập một cầu thủ như Mbappé khi đã được bác sĩ cho phép, mọi người sẽ cáo buộc tôi là vô trách nhiệm”.

Rodri đang dính chấn thương.

Không chỉ riêng Tây Ban Nha và Pháp, nhiều đội tuyển quốc gia khác cũng đối mặt với tình trạng các cầu thủ ngôi sao từ chối lên tuyển. Tại Bỉ, những cầu thủ như Courtois, De Bruyne và Lukaku từ chối tham gia ĐTQG trong khi HLV Domenico Tedesco còn tại vị. Tương tự, tại Đức, HLV Julian Nagelsmann không có sự phục vụ của Musiala và Kai Havertz do chấn thương.

Đối thủ sắp tới của Tây Ban Nha, Đan Mạch, gặp vấn đề tương tự khi thiếu vắng bốn cầu thủ chủ chốt gồm Mikkel Damsgaard, Joachim Andersen, Christian Norgaard và Morten Frendrup trong trận đấu sắp tới.

Trường hợp gây tranh cãi nhất có lẽ là Dusan Vlahovic của Serbia, khi cầu thủ này tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển vì bận chuyện gia đình, mặc dù phong độ của anh tại Juventus rất ấn tượng với 7 bàn thắng từ đầu mùa. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn về lý do thực sự đằng sau quyết định của Vlahovic.

Sự căng thẳng giữa các CLB và ĐTQG không phải điều mới mẻ, nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc, áp lực lên các cầu thủ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Điều này dẫn đến tỷ lệ chấn thương tăng cao và phong độ suy giảm, gây ra lo ngại cho cả hai phía.

Trong khi các CLB tìm cách bảo vệ những ngôi sao của họ khỏi nguy cơ chấn thương khi phải thi đấu cho ĐTQG, các HLV đội tuyển lại phải đối mặt với việc thiếu hụt lực lượng, dẫn đến chất lượng của các giải đấu quốc tế bị ảnh hưởng. Điều này không chỉ làm giảm sự hấp dẫn của bóng đá đối với người hâm mộ, mà còn đặt ra thách thức lớn cho sự hợp tác giữa các liên đoàn bóng đá và CLB.

Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan nhằm xây dựng một lịch thi đấu hợp lý, bảo vệ lợi ích cho cả cầu thủ và CLB. Chỉ khi đó, bóng đá quốc tế mới có thể tiếp tục phát triển mà không gây hại cho những người đang trực tiếp cống hiến trên sân cỏ.