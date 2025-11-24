Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đừng bao giờ lãnh đạo một mình

Dựa trên hơn 20 năm nghiên cứu hơn 3.000 đội nhóm, huấn luyện viên nổi tiếng thế giới và tác giả sách bán chạy số 1 Keith Ferrazzi đã khám phá ra bí quyết làm nên thành công của 15% đội nhóm hàng đầu thế giới. Trong Đừng bao giờ lãnh đạo một mình, Ferrazzi đã làm rõ những gì được mong đợi ở các thành viên trong nền văn hóa mới dựa trên tinh thần đồng đội.

Xuất bản

Chiến lược 'Giường thiên đường' của chuỗi khách sạn

  • Thứ hai, 24/11/2025 08:32 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Starwood đã trải qua bốn đời CEO chỉ trong vòng năm năm và từng có những đổi mới tuyệt vời như chương trình khách hàng thân thiết SPG từng đoạt giải thưởng, khách sạn W Hotel, và thiết kế nệm có lớp đệm bông trên bề mặt mang tên “Giường thiên đường”.

Trải nghiệm đội nhóm tại Deloitte và Starwood

Sau khi tốt nghiệp Harvard, tôi gia nhập Deloitte và mau chóng trở thành người trẻ nhất được bổ nhiệm làm cộng sự rồi giám đốc marketing toàn cầu. Thực tế, đó cũng là lý do tôi được mời viết cuốn Đừng bao giờ đi ăn một mình, một câu chuyện về cách để thành công nhanh chóng nhờ vào khả năng quản lý tốt những mối quan hệ.

Tôi bắt đầu công việc nghiên cứu tại Deloitte để phát triển các phương pháp mới nhằm cải tiến công việc, vượt lên trên cả Quản lý Chất lượng Toàn diện, và học hỏi từ những cố vấn như Michael Hammer để xây dựng cách tái cấu trúc và quản lý thay đổi. Điều này giúp tôi mài giũa khả năng giải mã các phương thức làm việc hiệu quả. Tôi cũng hợp tác với một nhóm các nhà điều hành ở Chicago để thành lập Quỹ Lincoln vì Sự Xuất sắc trong Kinh doanh (Lincoln Foundation for Business Excellence), nhằm tạo ra một giải thưởng để ghi nhận và hướng dẫn các tổ chức áp dụng những phương thức làm việc mới hiệu quả.

Cuối cùng, vì quá háo hức được áp dụng những ý tưởng này vào thực tế, tôi rời Deloitte để gia nhập Starwood Hotels với vai trò giám đốc marketing và người đứng đầu bộ phận kinh doanh toàn cầu. Tôi nhanh chóng nhận ra mọi thứ đều khác biệt. Ở Deloitte, chúng tôi là một đội cùng nhau chinh phục mục tiêu, hay nói văn vẻ là cùng nhau chiếm một ngọn đồi. Mục tiêu của chúng tôi là một ngày nào đó sẽ đứng ngang hàng với Accenture và McKinsey.

Khach san anh 1

Mô hình khách sạn lâu đài như trong cổ tích. Ảnh: Sleeper Magazine.

Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi lại đứng cuối cùng trong nhóm Big Eight (Tám công ty lớn) về tư vấn toàn cầu xét trên mức độ nhận diện thương hiệu và các chỉ số khác. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn là một đội ngũ mạnh mẽ với một sứ mệnh chung. Khi tôi rời công ty cũ để gia nhập Starwood, chúng tôi cũng có một khát vọng tương tự là đổi mới ngành khách sạn. Có điều, hiện tại thì chúng tôi lại không phải là một đội ngũ gắn kết.

Starwood đã trải qua bốn đời CEO chỉ trong vòng năm năm và từng có những đổi mới tuyệt vời như chương trình khách hàng thân thiết SPG từng đoạt giải thưởng, khách sạn W Hotel, và thiết kế nệm có lớp đệm bông trên bề mặt mang tên “Giường thiên đường”. Nhưng chúng tôi vẫn có quy mô nhỏ hơn so với các đối thủ lớn là Hilton và Marriott, và chi phí mà Starwood phân bổ cho mỗi khách sạn (ví dụ như cho bộ phận bán hàng toàn cầu và trung tâm cuộc gọi) cao hơn nhiều.

Từng thành viên trong nhóm đều có tất cả những hiểu biết sâu sắc mà chúng tôi cần; chúng tôi có những người điều hành khách sạn giỏi, những kỹ sư tài chính và bất động sản xuất sắc, cùng những bộ óc sáng tạo và marketing đột phá, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đạt được sự an toàn tâm lý và quan hệ tương hỗ cần thiết để kết hợp tất cả lại và giành chiến thắng.

Starwood được bán lại cho Marriott vào năm 2016 không phải vì hoạt động kinh doanh phát triển quá tốt mà là vì chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi có giá trị trong mắt họ. Đó không phải là cách để đảm bảo hệ số lợi nhuận cao. Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của thứ mà bây giờ tôi gọi là “tinh thần đồng đội”. Trải nghiệm đó quá rõ ràng - rất tuyệt vời ở Deloitte, rất trần trụi ở Starwood - nên tôi quyết định thành lập viện nghiên cứu và công ty huấn luyện của riêng mình để nghiên cứu và khám phá các thực hành của tinh thần đồng đội.

Keith Ferrazzi/NXB Trẻ

Khách sạn Chiến lược Khách sạn Giường thiên đường

    Đọc tiếp

    Giac mo cua tac gia 'Dung bao gio di an mot minh' hinh anh

    Giấc mơ của tác giả 'Đừng bao giờ đi ăn một mình'

    17:50 21/11/2025 17:50 21/11/2025

    0

    Năm 10 tuổi, Keith Ferrazzi - tác giả "Đừng bao giờ đi ăn một mình" đã hứa chắc như đinh đóng cột với cha rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành thống đốc bang Pennsylvania rồi sau đó là tổng thống Mỹ.

    Vi sao nhieu nha van viet ve nan diet chung? hinh anh

    Vì sao nhiều nhà văn viết về nạn diệt chủng?

    2 giờ trước 19:00 24/11/2025

    0

    Nạn diệt chủng mà người Do Thái phải chịu đựng là bi kịch khủng khiếp trong thế kỷ XX. Nó đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà văn trong suốt hàng chục năm qua.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý