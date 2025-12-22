Chiến dịch Quang Trung: 'Bộ đội xây nhà nhanh mà đẹp lắm'

Những ngôi nhà vùng lũ được bộ đội xây dựng đang dần hoàn thiện, khiến người dân háo hức và bất ngờ trước tay nghề vững vàng của các anh.

Căn nhà của ông Bình đã được lợp mái sau 13 ngày khởi công.

Ở thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông (Đắk Lắk) căn nhà của ông Nguyễn Văn Bình sau 13 ngày thi công đã được lợp mái tôn, khung nhà vững chãi, tường xây thẳng hàng, nền móng chắc chắn. Đứng trước ngôi nhà đang dần hoàn thiện, người đàn ông ngoài 60 tuổi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

“Bộ đội làm ngày làm đêm, nhanh mà đẹp lắm. Tôi sống từng này tuổi, chưa từng nghĩ bộ đội xây nhà lại khéo như thợ chuyên nghiệp vậy”, ông Bình xúc động nói.

Sau trận lũ, căn nhà cũ của ông Bình bị hư hỏng nặng, tài sản gần như mất trắng. Trong lúc chưa biết nương tựa vào đâu, Sư đoàn 2, Quân khu 5 được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho gia đình ông. Chỉ ít ngày sau, những người lính trẻ đã có mặt, bắt tay vào công việc.

Các chiến sĩ lành nghề như một người thợ chuyên nghiệp.

Chiến sĩ Lê Đình Vinh (SN 2005, Sư đoàn 2, đóng quân tại An Khê, Gia Lai) cho biết, khi nhận nhiệm vụ xây nhà giúp dân, bản thân cảm thấy rất tự hào.

“Được góp công sức giúp bà con có lại mái nhà sau lũ là điều rất ý nghĩa. Anh em làm việc quên mệt, chỉ mong nhà xong sớm để bà con yên tâm”, Vinh chia sẻ.

Bộ đội chỉnh trang phần mái cho nhà ông Bình.

Theo Trung tá Dương Văn Mười, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Sư đoàn 2, đợt này đơn vị đã điều động 1.155 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân tại 6 xã bị thiệt hại nặng. Trung bình mỗi căn nhà có 10–15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia, tổ chức thành 83 đội xây dựng, mỗi đội phụ trách xây một căn nhà.

Trong mỗi đội đều có 3–4 đồng chí đã từng làm thợ xây, thợ hồ, thợ mộc trước khi nhập ngũ. Ngoài xây mới, lực lượng còn sửa chữa 38 căn nhà bị sập, hư hỏng.

Không riêng gì Tuy An Đông, tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, hình ảnh bộ đội “đội nắng, thắng mưa” làm nhà cho dân cũng khiến người dân trong vùng không khỏi bất ngờ.

Gần ba tuần qua, 13 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5) miệt mài xây dựng căn nhà mới cho ông Trần Văn Khánh (76 tuổi), gia đình có nhà bị lũ cuốn sập hoàn toàn chỉ trong vài giờ nước dâng dữ dội.

“Tưởng bộ đội chỉ quen hành quân, lái xe, ai ngờ xây nhà nhìn còn gọn gàng, chuẩn chỉ hơn thợ”, bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi), hàng xóm gia đình ông Khánh, nói.

Những ngày đầu tháng 12, khi đoàn xe quân đội chở vật tư tiến vào thôn Phú Hữu, nhiều người dân tò mò đứng dọc hai bên đường. Trên nền đất còn lổn nhổn gạch vỡ, cây đổ, các chiến sĩ nhanh chóng phân công công việc, người đo đạc, dựng cột; người trộn hồ, xây tường; người đan sắt, kiểm tra từng chi tiết. Mỗi khâu đều được làm cẩn trọng, chính xác, không qua loa.

“Xây nhìn sướng con mắt. Gạch xếp thẳng, trụ dựng đều, đo đạc kỹ lắm. Thợ xây trong làng nhìn cũng phải gật đầu công nhận”, bà Hồng chia sẻ.

Sau trận lũ lịch sử ngày 19 và 20/11, xã Hòa Thịnh chịu thiệt hại nặng nề. Căn nhà của ông Khánh sập hoàn toàn, để lại nền đất trơ trọi. “Cả đời tích góp mới dựng được căn nhà, vậy mà chỉ trong vài giờ nước lên là mất hết. Lúc đó chỉ nghĩ chắc phải sống nhờ con cháu”, ông Khánh nhớ lại.

Những ngôi nhà tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh - nơi rốn lũ đã sắp thành hình.

Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, lực lượng quân đội xuất hiện, mang theo vật tư, máy móc và cả niềm hy vọng. Chỉ sau hơn hai tuần thi công liên tục, căn nhà rộng 72 m² đã hoàn thành phần thô, tường bao chắc chắn, khung nhà kiên cố, dự kiến bàn giao trước ngày 10/1/2026.

“Nhìn căn nhà mới dần hiện lên từng ngày, tôi không tin nổi đó là nhà của mình. Không nghĩ ở tuổi này còn được bộ đội xây nhà cho”, ông Khánh nghẹn ngào.

Theo Trung tá Phạm Văn Cường, Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655, trong lực lượng tham gia giúp dân có nhiều cán bộ, chiến sĩ từng làm thợ xây, thợ mộc, thợ sắt trước khi nhập ngũ. “Khi làm nhà cho dân, anh em xác định làm chắc chắn, bền lâu, vì đó không chỉ là công trình, mà là mái ấm của bà con sau thiên tai”, Trung tá Cường nói.