Chiến dịch 'Nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách' của NXB top 3 thế giới

Hachette Book Group thực hiện chiến dịch nhằm khuyến khích các em nhỏ dành ít nhất 10 phút mỗi ngày thưởng thức một cuốn sách.

Tác giả kiêm họa sĩ minh họa Christopher Denise (phải) cùng các nhân viên tại nhà xuất bản Politics & Prose ở Washington, DC. Ảnh: Hachette Book Group.

Publishers Weekly đưa tin Hachette Book Group, Hachette UK, phối hợp với các chuỗi nhà sách Barnes & Noble và Waterstones, đã lên kế hoạch ba ngày kể chuyện, từ ngày 18 đến 20 tháng 9, dành cho trẻ em từ ba đến tám tuổi.

Các buổi kể chuyện này nhằm nâng cao nhận thức về các chiến dịch "Raising Readers" và "Reading Is Golden", khuyến khích các em dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để thưởng thức một cuốn sách.

Khán giả ở cả hai bờ Đại Tây Dương đều có thể tham gia chương trình Giờ kể chuyện Raising Readers tại các trường học và các cửa hàng sách Barnes & Noble hoặc Waterstones.

Chương trình tiếp cận trường học mục tiêu sẽ bắt đầu vào ngày 18/9. Tại Mỹ, các buổi giới thiệu về cuốn sách tranh Knight Owl của tác giả Christopher Denise sẽ diễn ra tại tối đa 1.000 trường tiểu học Mỹ.

Tại Anh, một sự kiện trực tuyến dành cho trường học sẽ tập trung vào bộ đôi tác giả kiêm họa sĩ Rachel Knight và Jim Field, những người sáng tạo ra loạt sách bao gồm The Lion Inside và The Turtle Who Turned the Tide.

Ngày 19-20/9, các sự kiện tại cửa hàng Barnes & Noble và Waterstones sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách để giải trí. Độc giả tại Mỹ có thể ghé thăm bất kỳ cửa hàng nào trong số hơn 720 địa điểm của Barnes & Noble trên toàn quốc để xem video giới thiệu tác giả Denise, nhận bộ dụng cụ kể chuyện "Knight Owl" và tìm các tài liệu "Nuôi dưỡng thói quen đọc sách" dành cho phụ huynh và người chăm sóc.

“Về phía Mỹ, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Barnes & Noble, những người đã ủng hộ sớm sáng kiến ​​Raising Readers”, Giám đốc tiếp thị của Hachette Book Group, Leigh Marchant, chia sẻ với Publishers Weekly.

Chiến dịch "Nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách" được khởi xướng vào năm 2024 bởi David Shelley, Giám đốc điều hành của Hachette Mỹ và Anh, như một biện pháp can thiệp trong bối cảnh tình trạng đọc sách của trẻ em trên toàn cầu đang suy giảm.

Vào tháng 7, chiến dịch đã phát hành một đoạn phim quảng cáo dịch vụ công cộng với sự hợp tác của hơn 50 tổ chức văn học và nhà sách.

“Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đọc sách giải trí khi còn nhỏ là yếu tố dự báo thành công trong tương lai quan trọng nhất - hơn cả giáo dục, hoàn cảnh xã hội hay bất cứ điều gì khác”, Shelley cho biết trong một thông cáo báo chí.