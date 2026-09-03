Cuốn sách đang đọc trên Instagram: Ủng hộ văn hóa đọc hay 'phông bạt'?

Instagram đang thử nghiệm tính năng cho phép người dùng hiển thị cuốn sách đang đọc trên trang cá nhân. Tính năng được cộng đồng yêu sách hưởng ứng nhưng cũng gây tranh cãi.

Instagram thử nghiệm tính năng banner trên trang cá nhân, cho phép người dùng hiển thị tên cuốn sách mình đang đọc. Ảnh: Lifewire.

Instagram vừa thử nghiệm tính năng banner trên trang cá nhân, cho phép người dùng hiển thị tên cuốn sách mình đang đọc. Người dùng có thể vào mục chỉnh sửa hồ sơ, chọn Banners, thêm banner mới và chọn “Reading”. Sau khi nhập tên sách, thông tin sẽ xuất hiện trên trang cá nhân với giới hạn 20 ký tự.

Tính năng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng Bookstagram. Với nhiều người, đây là cách đơn giản để chia sẻ sở thích và bắt đầu cuộc trò chuyện với những người đang đọc hoặc từng đọc cùng một tác phẩm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của banner “Reading” cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận khác. Liệu việc đưa cuốn sách đang đọc lên hồ sơ cá nhân có giúp kết nối cộng đồng độc giả hay tiếp tục biến hoạt động đọc sách thành một phần của việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội?

Một cuốn sách trên hồ sơ cá nhân

Ngoài “Reading”, Instagram đang thử nghiệm nhiều dạng banner khác như “Điều đang yêu thích”, “Điểm đến trong mơ”, “Đang nghe”, “Đang xem” và “Tìm kiếm gợi ý”.

Nhà sáng tạo nội dung Caitlin Bea chuyên làm nội dung về sách ở Mỹ. Ảnh: TikTok.

Theo trang Book Riot, việc chia sẻ cuốn sách đang đọc vốn đã phổ biến trong cộng đồng trực tuyến. Nhiều người thường đưa tên sách vào phần giới thiệu, đăng ảnh cuốn sách trên trang cá nhân hoặc tham gia các cộng đồng để trao đổi về nội dung đang đọc. Vì vậy, với nhóm độc giả ủng hộ tính năng mới, banner “Reading” chỉ giúp việc chia sẻ trở nên thuận tiện hơn.

Nhà sáng tạo nội dung Caitlin Bea, người chuyên làm nội dung về sách ở Mỹ, cho rằng tính năng này có thể khơi gợi những cuộc trò chuyện giữa những người có chung sở thích. Một người có thể nhìn thấy cuốn sách trên hồ sơ của bạn, nhắn tin vì từng đọc tác phẩm đó hoặc đang cân nhắc bắt đầu nó.

Một số người dùng cũng bày tỏ sự thích thú vì không cần thay đổi phần tiểu sử mỗi khi đọc một cuốn sách mới. Với họ, đây là một hình thức cá nhân hóa hồ sơ khá đơn giản.

Book Riot cho rằng việc đọc sách trong một cộng đồng cũng là một phần quan trọng của trải nghiệm đọc. Độc giả tìm đến nhau để chia sẻ cảm nhận, trao đổi về nhân vật hoặc tìm kiếm gợi ý cho cuốn sách tiếp theo. Theo đó, một banner hiển thị sách đang đọc có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc trò chuyện.

Đọc sách là thể hiện?

Ở chiều ngược lại, tác giả Annabel Nugent của Independent cho rằng tính năng mới phản ánh xu hướng biến việc đọc thành một tín hiệu để thể hiện bản thân.

Theo tác giả, sách từ lâu đã mang giá trị vượt ra ngoài nội dung bên trong. Việc sở hữu, trưng bày hoặc mang theo một cuốn sách đôi khi cũng thể hiện gu thẩm mỹ, sở thích và hình ảnh mà một người muốn xây dựng trước người khác.

Trong bài bình luận, Nugent nhắc đến những thư viện xa hoa của giới tinh hoa La Mã cổ đại như một ví dụ về việc sách từng được sử dụng như biểu tượng của sự giàu có và tri thức.

Ở thời hiện đại, hiện tượng này xuất hiện dưới nhiều hình thức khác. Một chiếc túi tote của hiệu sách, một cuốn sách có thiết kế đặc trưng hay xu hướng trang trí nhà bằng những giá sách đều có thể trở thành một phần của phong cách sống.

Ý kiến phản biện cho rằng việc đưa một quyển sách vào hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội có tính "phông bạt" nhiều hơn là ủng hộ văn hóa đọc. Ảnh minh họa: Cover to Cover.

Nugent đặt câu hỏi liệu Instagram có đang đưa xu hướng này thêm một bước nữa. Người dùng đăng nhập để chứng minh rằng mình đang thực hiện một hoạt động vốn thường được xem là cách rời xa màn hình.

Từ đó xuất hiện một câu hỏi lớn hơn về văn hóa mạng xã hội. Khi ngày càng nhiều hoạt động cá nhân được đưa lên nền tảng trực tuyến, ranh giới giữa việc chia sẻ trải nghiệm và trình diễn trải nghiệm trở nên khó xác định.

Dù vậy, tranh luận quanh tính năng mới cũng cho thấy một tín hiệu tích cực. Sách vẫn là thứ người dùng muốn nói về, muốn chia sẻ và dùng để tìm kiếm những người có chung mối quan tâm.

Banner “Reading” có thể chỉ là một cập nhật nhỏ trên Instagram. Song, phản ứng trái chiều xung quanh nó lại gợi ra một câu hỏi đáng chú ý hơn. Chúng ta đang đọc sách rồi chia sẻ về việc đọc hay đôi khi chính việc được người khác nhìn thấy mình đang đọc cũng đã trở thành một phần của trải nghiệm?