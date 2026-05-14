Chiến đấu cơ nước thành viên NATO chặn máy bay do thám Nga

Ba Lan cho biết không quân nước này đã chặn một máy bay trinh sát của Liên bang Nga trên vùng biển quốc tế ở Biển Baltic, đồng thời gọi đây là một hành động khiêu khích.

Theo kênh TVP World, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quân đội Ba Lan cho biết: “Chiếc máy bay (của Liên bang Nga) đang bay trong không phận quốc tế mà không nộp kế hoạch bay và tắt bộ phát đáp. Không có sự vi phạm không phận Ba Lan”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói rằng các chuyến bay không bật bộ phát đáp có thể gây nguy hiểm cho những máy bay khác và các phi công Ba Lan sẽ luôn phản ứng ngay lập tức.

Viết trên X, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết: “Máy bay của chúng tôi đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Liên bang Nga trên vùng biển quốc tế ở Biển Baltic. Đây là một hành động gây hấn khác của Liên bang Nga và là phép thử đối với các hệ thống phòng không của chúng tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh: “Mọi hành động khiêu khích kiểu này sẽ đều vấp phải phản ứng tức thời từ các phi công của chúng tôi”.

Trước đó trong ngày 13/5, quân đội Ba Lan cho biết họ đã triển khai các hoạt động hàng không quân sự trong không phận Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa do các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine.

“Các hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát đã được kích hoạt, hiện đã trở lại trạng thái hoạt động tiêu chuẩn”, Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan viết trên X.

Viết trên X ngày 14/5/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết: “Máy bay của chúng tôi đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Liên bang Nga trên vùng biển quốc tế ở Biển Baltic".

Trước đó, vào đêm Giáng sinh 2025, các tiêm kích của Ba Lan cũng đã ngăn chặn và hộ tống một máy bay do thám của Liên bang Nga rời khỏi khu vực trên Biển Baltic, gần không phận Ba Lan.

Kênh TVP World của Ba Lan dẫn thông báo hôm 25/12/2025 của Bộ Tư lệnh Tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết chiếc máy bay nói trên bay trên vùng trời quốc tế, sát ranh giới không phận Ba Lan.

Đề cập đến sự cố đêm Giáng sinh, trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết: “Bất chấp kỳ nghỉ lễ, đêm qua vẫn rất bận rộn đối với các lực lượng trực chiến phòng không của Ba Lan”.

Ba Lan là quốc gia nằm ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giáp với vùng Kaliningrad của Liên bang Nga và Belarus - đồng minh của Moskva.

Trong những năm gần đây, Ba Lan đã nhiều lần phải điều máy bay xuất kích để phản ứng trước các hoạt động quân sự của Liên bang Nga gần không phận nước này.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, Ba Lan đã triển khai một trong những chương trình hiện đại hóa quân đội lớn nhất châu Âu.

Theo NATO, Ba Lan hiện là quốc gia có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên GDP cao nhất trong NATO, với mức khoảng 4,3% GDP trong năm 2025.