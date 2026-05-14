Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Chiến đấu cơ nước thành viên NATO chặn máy bay do thám Nga

  • Thứ năm, 14/5/2026 08:22 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ba Lan cho biết không quân nước này đã chặn một máy bay trinh sát của Liên bang Nga trên vùng biển quốc tế ở Biển Baltic, đồng thời gọi đây là một hành động khiêu khích.

Theo kênh TVP World, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quân đội Ba Lan cho biết: “Chiếc máy bay (của Liên bang Nga) đang bay trong không phận quốc tế mà không nộp kế hoạch bay và tắt bộ phát đáp. Không có sự vi phạm không phận Ba Lan”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói rằng các chuyến bay không bật bộ phát đáp có thể gây nguy hiểm cho những máy bay khác và các phi công Ba Lan sẽ luôn phản ứng ngay lập tức.

Viết trên X, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết: “Máy bay của chúng tôi đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Liên bang Nga trên vùng biển quốc tế ở Biển Baltic. Đây là một hành động gây hấn khác của Liên bang Nga và là phép thử đối với các hệ thống phòng không của chúng tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh: “Mọi hành động khiêu khích kiểu này sẽ đều vấp phải phản ứng tức thời từ các phi công của chúng tôi”.

Trước đó trong ngày 13/5, quân đội Ba Lan cho biết họ đã triển khai các hoạt động hàng không quân sự trong không phận Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa do các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine.

“Các hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát đã được kích hoạt, hiện đã trở lại trạng thái hoạt động tiêu chuẩn”, Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan viết trên X.

Viết trên X ngày 14/5/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết: “Máy bay của chúng tôi đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Liên bang Nga trên vùng biển quốc tế ở Biển Baltic".

Trước đó, vào đêm Giáng sinh 2025, các tiêm kích của Ba Lan cũng đã ngăn chặn và hộ tống một máy bay do thám của Liên bang Nga rời khỏi khu vực trên Biển Baltic, gần không phận Ba Lan.

Kênh TVP World của Ba Lan dẫn thông báo hôm 25/12/2025 của Bộ Tư lệnh Tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết chiếc máy bay nói trên bay trên vùng trời quốc tế, sát ranh giới không phận Ba Lan.

Đề cập đến sự cố đêm Giáng sinh, trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết: “Bất chấp kỳ nghỉ lễ, đêm qua vẫn rất bận rộn đối với các lực lượng trực chiến phòng không của Ba Lan”.

Ba Lan là quốc gia nằm ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giáp với vùng Kaliningrad của Liên bang Nga và Belarus - đồng minh của Moskva.

Trong những năm gần đây, Ba Lan đã nhiều lần phải điều máy bay xuất kích để phản ứng trước các hoạt động quân sự của Liên bang Nga gần không phận nước này.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, Ba Lan đã triển khai một trong những chương trình hiện đại hóa quân đội lớn nhất châu Âu.

Theo NATO, Ba Lan hiện là quốc gia có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên GDP cao nhất trong NATO, với mức khoảng 4,3% GDP trong năm 2025.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

NATO NATO Nga Pháp Ban Lan sườn phía đông NATO NATO xung đột Nga-Ukraine xung đột liên bang Nga chiến đấu cơ máy bay do thám Ukraine Moskva biển baltic

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Noi lo lon hon viec rut quan My cua NATO hinh anh

Nỗi lo lớn hơn việc rút quân Mỹ của NATO

04:36 5/5/2026 04:36 5/5/2026

0

Quyết định của ông Trump về việc rút quân khỏi Đức cho thấy cam kết an ninh của Mỹ với NATO đang thay đổi, đặt châu Âu trước sức ép cấp bách phải củng cố năng lực quốc phòng độc lập.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý