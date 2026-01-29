Chiếm đoạt Facebook, lừa đảo hàng trăm người với số tiền hơn 50 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng . Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Quyền (SN 1998) và vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (SN 1995, cùng quê ở ã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng tham gia là Nguyễn Nhật Tiến (SN 2002), Nguyễn Nhật Tân (SN 1998, anh ruột Tiến); Nguyễn Sanh Dũng (SN 1990); Võ Thị Uyên Trinh (SN 1998); Hoàng Công Vinh (SN 1998, đều trú ở xã Triệu Cơ, Quảng Trị); Lê Hữu Duật (SN 1988), Lê Xuân Đế (SN 2004, cùng trú ở xã Diên Sanh, Quảng Trị); Nguyễn Đăng Nhuận (SN 1998, trú ỏ xã Vĩnh Định, Quảng Trị); Lê Quốc Huy (SN 2003, trú ở xã Triệu Phong, Quảng Trị).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt Facebook của các bị hại để lừa đảo nên đã tập trung xác minh. Khi có đủ tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập chuyên án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Ngày 20/1, đồng loạt các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt, khám xét các đối tượng, thu giữ 25 điện thoại di động, 1 máy tính và các tang vật, tài liệu liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Quyền và Trinh có nhà ở Hoà Khánh, TP Đà Nẵng và tổ chức nơi đây thành "đại bản doanh" để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng là vào các phiên livestream trên mạng xã hội để lấy thôn tin người đặt hàng, sau đó giả danh là người bán hàng nhắn tin qua messenger yêu cầu người mua vào đường link do mình cung cấp, khai các nội dung theo yêu cầu để chiếm đoạt tài khoản của họ.

Sau khi chiếm đoạt được tài khoản, các đối tượng đã đọc các đoạn chat của bị hại với người thân, quen của họ để thu thập thói quen sinh hoạt, mối quan hệ rồi nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ tai khoản xin, vay, nhờ chuyển hộ tiền. Khi bị hại đồng ý chuyển, Quyền và đồng bọn mua tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên Facebook để cung cấp cho bị hại khiến các bị hại không nghi ngờ.

Theo lời khai của Quyền, sau khi các đối tượng lừa được, hắn sẽ vào Telegram liên hệ với 1 đối tượng có tên là Auto Bank để mua các số tài khoản có tên giống của bị hại để gửi cho đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo. Khi nhận được tiền xong, lập tức các đối tượng cắt liên lạc với bị hại, chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau rồi chuyển cho tiệm cầm đồ, cửa hàng làm dịch vụ chuyển tiền để nhận tiền mặt hoặc các cửa hàng này chuyển lại cho vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh. Quỳnh sẽ chia chác cho đồng bọn tiêu xài. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.