Chìa khóa giúp làm việc nhóm ăn ý

Giao tiếp hiệu quả không chỉ giúp truyền đạt thông tin mà còn tạo sự thấu hiểu, đồng điệu giữa các thành viên, từ đó giúp tập thể phối hợp làm việc nhịp nhàng.

Giao tiếp giúp khai thông dòng chảy tập thể và dòng chảy cá nhân tại nơi làm việc. Ảnh: Shutterstock.

Những nhóm hòa nhịp nhuần nhuyễn vào dòng chảy tập thể là những nhóm biết giao tiếp và truyền đạt tư tưởng. Kiểu giao tiếp giúp khai thông dòng chảy tập thể thường là những cuộc đối thoại tự nhiên, tạm gác lại cái tôi và cho phép mọi người cùng tham gia một cách ​​có ý nghĩa. Loại tương tác không định trước này xuất phát từ việc lắng nghe chân thành và phản hồi dựa trên điều ta nghe được.

Giao tiếp là cách chia sẻ kiến thức, bao gồm kiến thức công khai (có tính khách quan) và kiến thức ngầm. Kiến thức ngầm là một dạng thông tin chủ quan, được chắt lọc thông qua quan sát, bắt chước và tương tác thường xuyên theo thời gian (Koskinen và cộng sự, 2003; Nonaka và Takeuchi, 1995; Van den Hout và cộng sự, 2018).

Tại nơi làm việc, giao tiếp tạo ra các điều kiện tiên quyết cho dòng chảy cá nhân: có mục tiêu rõ ràng, phản hồi ngay lập tức, và tương xứng giữa thách thức và kĩ năng. Đối với nhân viên, nhà quản lý cần truyền đạt rõ ràng mục tiêu, đưa ra phản hồi cụ thể để nhân viên có thể hành động và hỗ trợ nhân viên để đảm bảo thử thách không quá cao hay quá thấp so với năng lực của họ. Ngoài giao tiếp bằng lời, giao tiếp phi ngôn ngữ cũng là yếu tố then chốt trong trải nghiệm dòng chảy tập thể, là nền tảng của kiến thức ngầm.

Dẫn lời một trong những nhà tư tưởng quản trị vĩ đại của thời đại chúng ta, Peter Drucker: “Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là nghe được những điều người ta không nói ra” (Drucker, 2016).

Như đã lưu ý trên đây, ta phải hiểu biết sâu sắc về các thành viên khác trong nhóm để đọc được những biểu hiện không lời, những ẩn ý sâu xa nhằm hỗ trợ lẫn nhau và duy trì sự tập trung vào nhiệm vụ chung.