Chi tiết giá sách giáo khoa 2026

Năm học 2026-2027, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 dao động 155.000-284.000 đồng/bộ, giảm bình quân 13,3% so với năm ngoái.
Giá sách giáo khoa giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố giá sách giáo khoa từng cuốn từ lớp 1 đến lớp 12, áp dụng cho năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
So với năm học trước, giá sách giáo khoa năm học tới (từ lớp 1 đến lớp 12) được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3%. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết việc giảm giá sách là do tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông.
Giá sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 5 dao động 155.200-206.700 đồng/bộ; từ lớp 6 đến lớp 9 dao động 209.300-242.200.
Riêng từ lớp 10 đến lớp 12, giá mỗi bộ sách giáo khoa không cố định, do phụ thuộc vào 4 môn lựa chọn và 3 chuyên đề mà học sinh lựa chọn. Khảo sát trên bảng giá niêm yết cho thấy nếu lựa chọn những môn học, chuyên đề có giá sách cao nhất, chi phí cao nhất dao động 258.600-284.000 đồng/bộ sách (tùy lớp).
Giá sách giáo khoa các khối lớp năm học 2026-2027 cụ thể như sau:
Giá một bộ sách giáo khoa 2026-2027
Giảm bình quân 13,3% so với năm học trước — đơn vị: đồng/bộ
Tiểu học (lớp 1-5) THCS (lớp 6-9)
Lớp 1
157.000
Lớp 2
155.200
Lớp 3
191.600
Lớp 4
200.900
Lớp 5
206.700
Lớp 6
210.700
Lớp 7
209.300
Lớp 8
220.100
Lớp 9
242.200
THPT (lớp 10-12)
Mỗi bộ tùy 4 môn lựa chọn và 3 chuyên đề, nên giá không cố định.
Lớp 10
533.500 đ
Lớp 11
561.100 đ
Lớp 12
578.000 đ
Số trên là giá trọn bộ 47 cuốn. Bộ sách thực tế học sinh chọn dao động 258.600-284.000 đồng mỗi bộ, tùy lớp.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Giá sách giáo khoa chi tiết từng cuốn như sau:
Giá chi tiết từng cuốn theo lớp
Chọn một lớp để xem bảng giá từng cuốn — đơn vị: đồng/cuốn
Sách giáo khoa
Tiếng Việt 1, tập một
23.500
Tiếng Việt 1, tập hai
22.500
Toán 1, tập một
14.000
Toán 1, tập hai
12.900
Đạo đức 1
8.800
Tự nhiên và Xã hội 1
16.000
Âm nhạc 1
7.000
Mĩ thuật 1
8.800
Giáo dục thể chất 1
12.200
Hoạt động trải nghiệm 1
10.800
Tiếng Anh
Tiếng Anh 1 - Global Success
20.500
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
157.000 đ
Sách giáo khoa
Tiếng Việt 2, tập một
18.600
Tiếng Việt 2, tập hai
18.600
Toán 2, tập một
17.300
Toán 2, tập hai
17.000
Đạo đức 2
8.800
Tự nhiên và Xã hội 2
15.400
Âm nhạc 2
7.500
Mĩ thuật 2
7.900
Giáo dục thể chất 2
12.100
Hoạt động trải nghiệm 2
12.100
Tiếng Anh
Tiếng Anh 2 - Global Success
19.900
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
155.200 đ
Sách giáo khoa
Tiếng Việt 3, tập một
19.400
Tiếng Việt 3, tập hai
18.200
Toán 3, tập một
15.500
Toán 3, tập hai
15.900
Đạo đức 3
8.400
Tự nhiên và Xã hội 3
15.900
Âm nhạc 3
7.900
Mĩ thuật 3
7.900
Tin học 3
9.200
Công nghệ 3
7.900
Giáo dục thể chất 3
12.100
Hoạt động trải nghiệm 3
14.000
Tiếng Anh
Tiếng Anh 3, tập một - Global Success
20.000
Tiếng Anh 3, tập hai - Global Success
19.300
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
191.600 đ
Sách giáo khoa
Tiếng Việt 4, tập một
19.000
Tiếng Việt 4, tập hai
18.500
Toán 4, tập một
15.000
Toán 4, tập hai
12.700
Đạo đức 4
7.700
Khoa học 4
15.100
Lịch sử và Địa lí 4
16.000
Âm nhạc 4
8.400
Mĩ thuật 4
7.900
Tin học 4
9.300
Công nghệ 4
7.600
Giáo dục thể chất 4
11.700
Hoạt động trải nghiệm 4
12.200
Tiếng Anh
Tiếng Anh 4, tập một - Global Success
20.300
Tiếng Anh 4, tập hai - Global Success
19.500
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
200.900 đ
Sách giáo khoa
Tiếng Việt 5, tập một
20.000
Tiếng Việt 5, tập hai
18.600
Toán 5, tập một
18.000
Toán 5, tập hai
17.500
Đạo đức 5
7.600
Khoa học 5
14.000
Lịch sử và Địa lí 5
15.500
Âm nhạc 5
8.500
Mĩ thuật 5
7.900
Tin học 5
9.700
Công nghệ 5
6.300
Giáo dục thể chất 5
10.400
Hoạt động trải nghiệm 5
13.100
Tiếng Anh
Tiếng Anh 5, tập một - Global Success
20.200
Tiếng Anh 5, tập hai - Global Success
19.400
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
206.700 đ
Sách giáo khoa
Ngữ văn 6, tập một
17.400
Ngữ văn 6, tập hai
15.400
Toán 6, tập một
15.900
Toán 6, tập hai
14.400
Khoa học tự nhiên 6
24.800
Công nghệ 6
10.000
Lịch sử và Địa lí 6
25.200
Giáo dục công dân 6
7.500
Giáo dục thể chất 6
13.900
Âm nhạc 6
8.300
Mĩ thuật 6
8.400
Tin học 6
9.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
6.700
Tiếng Anh
Tiếng Anh 6, tập một - Global Success
16.900
Tiếng Anh 6, tập hai - Global Success
16.900
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
210.700 đ
Sách giáo khoa
Ngữ văn 7, tập một
17.800
Ngữ văn 7, tập hai
17.000
Toán 7, tập một
15.400
Toán 7, tập hai
14.900
Khoa học tự nhiên 7
22.900
Công nghệ 7
10.100
Lịch sử và Địa lí 7
23.300
Giáo dục công dân 7
7.900
Giáo dục thể chất 7
12.200
Âm nhạc 7
8.300
Mĩ thuật 7
8.800
Tin học 7
9.600
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
8.100
Tiếng Anh
Tiếng Anh 7 - Global Success
33.000
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
209.300 đ
Sách giáo khoa
Ngữ văn 8, tập một
16.900
Ngữ văn 8, tập hai
17.000
Toán 8, tập một
16.000
Toán 8, tập hai
17.900
Khoa học tự nhiên 8
25.000
Công nghệ 8
13.300
Lịch sử và Địa lí 8
22.400
Giáo dục công dân 8
8.400
Giáo dục thể chất 8
12.200
Âm nhạc 8
7.900
Mĩ thuật 8
8.400
Tin học 8
11.900
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8
8.600
Tiếng Anh
Tiếng Anh 8 - Global Success
34.200
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
220.100 đ
Sách giáo khoa
Ngữ văn 9, tập một
19.400
Ngữ văn 9, tập hai
17.900
Toán 9, tập một
15.500
Toán 9, tập hai
17.000
Khoa học tự nhiên 9
27.500
Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp
4.600
Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Chế biến thực phẩm
9.000
Lịch sử và Địa lí 9
28.700
Giáo dục công dân 9
6.700
Giáo dục thể chất 9
12.200
Âm nhạc 9
7.900
Mĩ thuật 9
8.400
Tin học 9
11.500
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9
7.700
Tiếng Anh
Tiếng Anh 9 - Global Success
34.000
Trọn bộ (gồm Tiếng Anh)
242.200 đ
Sách giáo khoa
Ngữ văn 10, tập một
20.200
Ngữ văn 10, tập hai
16.500
Toán 10, tập một
12.800
Toán 10, tập hai
12.400
Vật lí 10
17.100
Hóa học 10
14.900
Sinh học 10
19.600
Lịch sử 10
13.900
Địa lí 10
14.500
Âm nhạc 10
16.000
Tin học 10
20.500
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
19.200
Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá
11.100
Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ
10.000
Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền
10.600
Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông
12.100
Công nghệ 10: Thiết kế và Công nghệ
18.100
Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt
19.700
Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
7.000
Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ hoạ
6.000
Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang
6.000
Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật Sân khấu, Điện ảnh
6.000
Mĩ thuật 10 - Lí luận và Lịch sử mĩ thuật
6.000
Mĩ thuật 10 - Điêu khắc
6.000
Mĩ thuật 10 - Kiến trúc
6.000
Mĩ thuật 10 - Hội hoạ
6.000
Mĩ thuật 10 - Đồ hoạ (tranh in)
6.000
Mĩ thuật 10 - Thiết kế công nghiệp
6.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
9.100
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10
11.400
Chuyên đề học tập
Chuyên đề Ngữ văn 10
12.900
Chuyên đề Toán 10
7.600
Chuyên đề Vật lí 10
9.500
Chuyên đề Hóa học 10
9.100
Chuyên đề Sinh học 10
10.800
Chuyên đề Lịch sử 10
8.200
Chuyên đề Địa lí 10
5.400
Chuyên đề Âm nhạc 10
9.000
Chuyên đề Mĩ thuật 10
11.000
Chuyên đề Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
10.000
Chuyên đề Tin học 10: Khoa học máy tính
13.000
Chuyên đề Tin học 10: Tin học ứng dụng
14.000
Chuyên đề Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ
10.000
Chuyên đề Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt
11.000
Tiếng Anh
Tiếng Anh 10 - Global Success
31.300
Lớp 10-12 chọn 4 môn và 3 chuyên đề nên giá mỗi bộ không cố định; bộ thực tế dao động 258.600-284.000 đồng.
Sách giáo khoa
Ngữ văn 11, tập một
19.800
Ngữ văn 11, tập hai
16.100
Toán 11, tập một
16.200
Toán 11, tập hai
13.900
Vật lí 11
14.600
Hóa học 11
19.300
Sinh học 11
23.100
Lịch sử 11
12.100
Địa lí 11
20.900
Âm nhạc 11
15.000
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
18.600
Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá
13.000
Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền
8.500
Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ
11.000
Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông
13.000
Công nghệ 11 - Cơ khí
18.700
Công nghệ 11 - Chăn nuôi
18.000
Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng
19.000
Tin học 11 - Định hướng Khoa học máy tính
20.000
Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
6.000
Mĩ thuật 11 - Thiết kế đồ hoạ
6.000
Mĩ thuật 11 - Thiết kế thời trang
7.000
Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật Sân khấu, Điện ảnh
6.000
Mĩ thuật 11 - Lí luận và Lịch sử mĩ thuật
6.000
Mĩ thuật 11 - Điêu khắc
6.000
Mĩ thuật 11 - Kiến trúc
6.000
Mĩ thuật 11 - Hội hoạ
6.000
Mĩ thuật 11 - Đồ hoạ (tranh in)
6.000
Mĩ thuật 11 - Thiết kế công nghiệp
6.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
9.000
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 11
9.500
Chuyên đề học tập
Chuyên đề Ngữ văn 11
11.900
Chuyên đề Toán 11
9.900
Chuyên đề Vật lí 11
7.800
Chuyên đề Hoá học 11
7.300
Chuyên đề Sinh học 11
9.000
Chuyên đề Lịch sử 11
8.000
Chuyên đề Địa lí 11
8.400
Chuyên đề Âm nhạc 11
9.000
Chuyên đề Mĩ thuật 11
10.000
Chuyên đề Tin học 11 - Khoa học máy tính
13.000
Chuyên đề Tin học 11 - Tin học ứng dụng
14.000
Chuyên đề Công nghệ 11 - Cơ khí
10.000
Chuyên đề Công nghệ 11 - Chăn nuôi
10.000
Chuyên đề Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
10.000
Tiếng Anh
Tiếng Anh 11 - Global Success
32.500
Lớp 10-12 chọn 4 môn và 3 chuyên đề nên giá mỗi bộ không cố định; bộ thực tế dao động 258.600-284.000 đồng.
Sách giáo khoa
Ngữ văn 12, tập một
20.300
Ngữ văn 12, tập hai
17.100
Toán 12, tập một
12.500
Toán 12, tập hai
11.700
Vật lí 12
15.200
Hóa học 12
17.900
Sinh học 12
24.100
Lịch sử 12
13.900
Địa lí 12
21.700
Âm nhạc 12
13.000
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12
17.700
Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá
15.000
Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền
10.200
Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông
11.100
Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ
13.000
Công nghệ 12 - Lâm nghiệp - Thuỷ sản
20.000
Công nghệ 12 - Công nghệ Điện - Điện tử
19.800
Tin học 12 - Định hướng Khoa học máy tính
22.000
Tin học 12 - Định hướng Tin học ứng dụng
19.500
Mĩ thuật 12 - Đồ hoạ (tranh in)
6.000
Mĩ thuật 12 - Hội hoạ
6.000
Mĩ thuật 12 - Thiết kế công nghiệp
6.000
Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
6.000
Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật Sân khấu, Điện ảnh
6.000
Mĩ thuật 12 - Thiết kế thời trang
6.000
Mĩ thuật 12 - Thiết kế đồ hoạ
6.000
Mĩ thuật 12 - Lí luận và Lịch sử mĩ thuật
6.000
Mĩ thuật 12 - Điêu khắc
6.000
Mĩ thuật 12 - Kiến trúc
6.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
12.100
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 12
11.000
Chuyên đề học tập
Chuyên đề Ngữ văn 12
11.900
Chuyên đề Toán 12
8.800
Chuyên đề Vật lí 12
8.900
Chuyên đề Hóa học 12
7.000
Chuyên đề Sinh học 12
11.000
Chuyên đề Lịch sử 12
8.000
Chuyên đề Địa lí 12
7.900
Chuyên đề Âm nhạc 12
8.000
Chuyên đề Mĩ thuật 12
11.000
Chuyên đề Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12
8.000
Chuyên đề Tin học 12 - Khoa học máy tính
16.000
Chuyên đề Tin học 12 - Tin học ứng dụng
16.800
Chuyên đề Công nghệ 12 - Lâm nghiệp - Thủy sản
9.000
Chuyên đề Công nghệ 12 - Công nghệ Điện - Điện tử
9.000
Tiếng Anh
Tiếng Anh 12 - Global Success
37.900
Lớp 10-12 chọn 4 môn và 3 chuyên đề nên giá mỗi bộ không cố định; bộ thực tế dao động 258.600-284.000 đồng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Bộ GD&ĐT cho biết đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in ấn 100% sản lượng sách, bảo đảm phát hành đầy đủ sách giáo khoa đến giáo viên, học sinh trước ngày 15/8 với số lượng phát hành 204,47 triệu bản sách giáo khoa.
Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT cũng dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, nhiều địa phương có khả năng cân đối ngân sách đã thực hiện chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh ngay từ năm học 2026-2027, như Quảng Ninh, TP.HCM, TP Huế và một số xã tại TP Đà Nẵng.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.