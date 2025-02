Chi tiết bộ máy Quốc hội và nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 18/2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 (sửa đổi), kiện toàn nhân sự.

Cơ quan của Quốc hội gồm: Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; Ủy ban Công tác đại biểu; Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội đã bầu ông Vũ Hồng Thanh giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội. Quốc hội bầu ông Lê Minh Hoan giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đối với ông Phan Văn Mãi; bầu Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa 15, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đối với ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đối với ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đối với ông Dương Thanh Bình.

Sau kiện toàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; 6 Phó chủ tịch Quốc hội gồm các ông/bà: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh và Lê Minh Hoan.

Các Ủy viên gồm Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh.

Như vậy, trong 19 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được kiện toàn có hai gương mặt mới là Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đổi tên thành Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp sáp nhập thành Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách thành Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thành Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.