Chi Pu sau 3 năm kinh doanh tại Thượng Hải

Thành công vang dội của Chi Pu tại Đạp gió đã mở ra cho cô nhiều hoạt động, cơ hội làm việc tại thị trường Trung Quốc. Sau khi thu hút lượng fan đông đảo tại đây, nữ ca sĩ mở nhà hàng phở mang tên La Ganh. Khai trương năm 2023, La Ganh ban đầu thu hút lượng khách ổn định. Tuy nhiên, tối 19/3, Chi Pu thông báo chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của cô tại nhà hàng cho đối tác là một tập đoàn Trung Quốc.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc giữa kế hoạch kinh doanh và lịch trình hoạt động nghệ thuật ngày càng dày đặc. Theo Chi Pu, việc liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến cô không còn đủ quỹ thời gian để trực tiếp theo sát quá trình vận hành nhà hàng như giai đoạn đầu.
“Việc chuyển giao này giúp đối tác chủ động hơn trong định hướng vận hành và phát triển nhà hàng ở giai đoạn tiếp theo. Đồng thời tôi có thể tập trung trọn vẹn hơn cho các dự án trong năm 2026”, cô chia sẻ. Trước đó, ở thời điểm khai trương, nhà hàng thu hút lượng lớn khán giả trẻ và người hâm mộ tới trải nghiệm, đặc biệt nhờ sức nóng của Chi Pu từ chương trình Đạp gió.
Đến tháng 3/2024, cô tiếp tục mở thêm cơ sở thứ 2 tại Thượng Hải. Trong quá trình hoạt động, từng xuất hiện thông tin nhà hàng đầu tiên gặp khó khăn về doanh thu, song phía ê-kíp sau đó cho biết cơ sở này chỉ thay đổi vị trí kinh doanh sang khu vực rộng hơn chứ không đóng cửa như đồn đoán. Tháng 2/2025, Chi Pu tiếp tục thử sức với mô hình ẩm thực mới tại Xintiandi - một trong những khu vực sôi động bậc nhất Thượng Hải. Nhà hàng mới mở rộng thực đơn với nhiều món ăn Việt Nam, hướng đến trải nghiệm đa dạng hơn cho khách địa phương.
Sinh năm 1993, Chi Pu được biết đến đầu tiên qua hình ảnh hot girl rồi lấn sân sang ca hát và diễn xuất. Trong âm nhạc, cô sở hữu nhiều ca khúc tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội như Anh ơi ở lại, Đóa hoa hồng, Mời anh vào team em hay Talk To Me… Các sản phẩm này góp phần giúp cô định hình phong cách hiện đại với thế mạnh trình diễn và yếu tố thị giác.
Bước ngoặt lớn của cô đến vào năm 2023 khi tham gia Đạp gió tại Trung Quốc. Suốt hành trình cuộc thi, Chi Pu liên tục duy trì vị trí nổi bật. Nữ ca sĩ thậm chí tiến sâu đến đêm chung kết và giành hạng 6 chung cuộc, qua đó góp mặt trong đội hình thành đoàn. Sau chương trình, cô mở rộng hoạt động tại thị trường Trung Quốc, xuất hiện trong nhiều show giải trí, sự kiện thương mại và phát hành một số sản phẩm âm nhạc
