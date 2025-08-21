Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng đóng cửa sớm từ chiều nay

Một số ngân hàng tại Hà Nội thông báo điều chỉnh giờ làm việc trong các ngày 21, 27 và 29/8 phục vụ phương án phân luồng giao thông kỷ niệm ngày lễ lớn.

TPBank áp dụng khung giờ làm việc chung 7-16h đối với các đơn vị tại tòa nhà 57 Lý Thường Kiệt và 6 chi nhánh trong khu vực phân luồng giao thông. Ảnh: Nam Khánh.

Trước phương án phân luồng giao thông tại Hà Nội phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do Phòng cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) công bố, một số ngân hàng đã thông báo điều chỉnh giờ làm việc và giao dịch trong các ngày 21/8 (thứ 5), 27/8 (thứ 4) và 29/8 (thứ 6).

Theo đó, VPBank thông báo sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch trong 3 ngày 21/8, 27/8 và 29/8 của một số chi nhánh/phòng giao dịch (CN/PGD) trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, 67 CN/PGD tại Hà Nội nằm trong khu vực hạn chế sẽ thay đổi thời gian giao dịch trong ngày 21/8 ngừng giao dịch tại quầy từ 10h30. Ngày 27/8 và 29/8 sẽ ngừng giao dịch từ 15h. Đồng thời, hạn chế các giao dịch tiền mặt tại quầy trong 3 ngày trên.

Giao dịch tiền mặt chỉ giải quyết trước 10h30 tại CN Sở giao dịch, VPBank Láng Hạ, VPBank Kinh Đô. Các CN/PGD còn lại không thực hiện các giao dịch tiền mặt.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ số qua VPBank NEO, VPBank NEO Biz hoặc ATM/CDM để tránh gián đoạn giao dịch.

Ngoài 3 ngày nêu trên, CN/PGD khu vực Hà Nội vẫn hoạt động bình thường theo lịch của ngân hàng.

VPBank cũng lưu ý trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, thời gian giao dịch của các CN/PGD VPBank có thể thay đổi, điều chỉnh tùy thuộc vào thông báo của Ban tổ chức lễ kỷ niệm. VPBank sẽ thường xuyên cập nhật đến khách hàng.

TPBank cũng cho biết sẽ áp dụng khung giờ làm việc chung 7-16h đối với các đơn vị tại tòa nhà 57 Lý Thường Kiệt và 6 chi nhánh trong khu vực phân luồng giao thông gồm TPBank Hà Nội, TPBank Tây Hà Nội, TPBank Đội Cấn, TPBank Hồ Gươm, TTKD Hoàn Kiếm và TPBank Ba Đình.

Giao dịch tại quầy của 7 đơn vị này kết thúc lúc 15h. Ngoài ra, có 28 đơn vị sẽ kết thúc giao dịch tiền mặt sớm hơn, vào lúc 14h để đảm bảo công tác điều quỹ cuối ngày. Các điểm giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường.

TPBank đồng thời khuyến nghị khách hàng ưu tiên sử dụng kênh số để đảm bảo thuận tiện.

Các ngân hàng thương mại nhấn mạnh việc điều chỉnh giờ giao dịch chỉ áp dụng trong một số ngày và khu vực nhất định, đồng thời khuyến nghị khách hàng chủ động kế hoạch giao dịch, ưu tiên kênh số để đảm bảo an toàn và thuận tiện.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (A80) bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9. Trước đó, Ban tổ chức tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.

Theo phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động nhân kỷ niệm, nhiều tuyến đường tại Hà Nội sẽ thực hiện cấm tất cả phương tiện hoặc hạn chế lưu thông trong các khung giờ từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8; từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8; từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8; từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.