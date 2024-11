Chi Dân xin lỗi muộn màng

"Tôi suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi", Chi Dân nói.

Ngày 14/11, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, ca sĩ Chi Dân) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Chi Dân cùng người mẫu An Tây thừa nhận hành vi phạm tội. Ca sĩ Chi Dân gửi lời xin lỗi tới khán giả.

"Sự việc lần này nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Vì tôi là một người được khán giả tin tưởng và có một trách nhiệm rất lớn. Tôi suy nghĩ rất nhiều hành vi phạm tội của mình. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi", Chi Dân nói.

Chi Dân sinh năm 1989, là ca sĩ - nhạc sĩ từng được giới trẻ yêu thích qua các ca khúc như Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Điều anh biết, Làm vợ anh nhé… Mất trí nhớ được nam ca sĩ phát hành năm 2013 có lẽ là sản phẩm nổi bật nhất. Vài năm sau đó, anh tiếp tục có bản hit Điều anh biết và 1234.

Năm 2016, Chi Dân được đề cử hạng mục Best Asian Artist In Vietnam (Nghệ sĩ xuất sắc châu Á tại Việt Nam) của MAMA. Có thể nói, đây là giai đoạn tên tuổi của Chi Dân được biết tới nhiều nhất.

Trước khi bị bắt giữ, Chi Dân vẫn hoạt động đều đặn trên các sân khấu âm nhạc, mạng xã hội đồng thời úp mở ra mắt sản phẩm mới cách đây không lâu.

Chi Dân, An Tây là hai bị can có liên quan đến vụ các nhóm tội phạm quốc tế chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam thông qua các tiếp viên hàng không vào giữa tháng 3/2023 (Chuyên án VN10). Công an TP.HCM đã tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng chuyên án; lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các ông trùm qua đó triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố; khởi tố thêm 630 bị can.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 03 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan; bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng .