Chi Dân phản ứng khi bị chê hết thời

Mới đây, trong một livestream, một tài khoản mạng bình luận Chi Dân hết thời đồng thời so sánh anh với một ca sĩ đàn em. Đáp lại ý kiến trên, Chi Dân cho biết mỗi ca sĩ có đối tượng khán giả riêng nên anh mong mọi người đừng so sánh.

''Mỗi người có một FC (PV: Fanclub) riêng, đừng vào FC của người khác mà nói chuyện kém văn minh như vậy. Dân cũng không muốn đem tên của bất kỳ ai vào đây. Năm nay tôi cũng gần 40 tuổi chứ không phải nhỏ. Do đó, đừng nói Chi Dân giống người này, người kia. Phải nói người nhỏ hơn giống người lớn, chứ sao người lớn giống người nhỏ được'', Chi Dân chia sẻ.

Trong livestream, Chi Dân cũng gặp những bình luận tiêu cực khác. Nam ca sĩ cho biết trước đây anh thường nhẫn nhịn trước ý kiến trái chiều hoặc lời gièm pha. Tuy nhiên, do anti-fan ngày càng đi quá giới hạn nên Chi Dân nhấn mạnh: "Chuyện gì cũng có giới hạn, làm vừa thôi, mọi người cũng phải để cho người khác cảm thấy đàng hoàng".

Chi Dân sinh năm 1989, là ca sĩ - nhạc sĩ được giới trẻ yêu thích qua các ca khúc như Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Điều anh biết, Làm vợ anh nhé… Từng có nhiều bản hit nhưng thời gian qua sự nghiệp của anh khá im ắng.

Ngày 4/4/2023, hình ảnh một người đàn ông có nhiều hình xăm trên tay được cho là đang làm việc với cơ quan chức năng lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, nhiều người tràn vào trang cá nhân của Chi Dân và hỏi anh có ổn không. Tên của anh cũng được nhắc tới liên tục ở các fanpage, bài viết về vụ việc. Tuy nhiên, nam ca sĩ giữ im lặng.

Ngay sau đó, Chi Dân lên tiếng xin lỗi khán giả. Anh cho biết sau thời gian gặp biến cố gia đình đã vấp phải nhiều lỗi lầm và không sống đúng với nghề. Anh hứa thời gian tới tập trung làm nghề và mong khán giả bỏ qua cho sự việc lần này.

“Tôi xin lỗi những khán giả đã yêu thương và những người đã buồn, thất vọng vì tôi thời gian qua. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp - những người đã giúp đỡ, từng thương yêu tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua, tôi sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm mọi người dành cho tôi. Sau sự quay lại lần này, tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều. Tôi hứa thay đổi, trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sống nghiêm túc với nghề. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm, cho Chi Dân quay lại lần này”, Chi Dân nói.

