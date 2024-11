Chelsea thắng kỷ lục tại Conference League

Rạng sáng 8/11 (giờ Hà Nội), Chelsea lập kỷ lục chiến thắng đậm nhất lịch sử UEFA Conference League khi đánh bại Noah với tỷ số 8-0 trên sân nhà.

Chelsea thắng 8-0 trước đối thủ vô danh Noah.

Chelsea thay đổi toàn bộ 11 cái tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Noah so với cuộc đụng độ Man United cuối tuần trước. Dù vậy, “đội hình B” của The Blues vẫn vượt trội hoàn toàn so với đối thủ đến từ Armenia.

Từ phút 12 đến phút 21, dàn sao Chelsea ghi 4 bàn vào lưới đội khách. Đến cuối hiệp một, họ ghi thêm 2 bàn để dẫn trước 6-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, khi trụ cột Enzo Fernandez được rút ra nghỉ, Chelsea không còn tấn công mạnh mẽ như 45 phút đầu trận, nhưng vẫn kịp ghi thêm 2 bàn. Trong số 8 pha lập công của đội chủ nhà ở trận này, Felix và Nkunku đóng góp cú đúp. Mudryk, Guiu, Disasi và Tosin mỗi người ghi một bàn.

Thắng lợi 8-0 trước Noah của Chelsea trở thành trận đấu có tỷ số cách biệt đậm nhất lịch sử UEFA Conference League. Trước đó, kỷ lục này thuộc về chiến thắng 7-1 của Nordsjaelland trước Ludogorets trong mùa giải 2022/23.

Dễ dàng vượt qua Noah, Chelsea tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại League Phase UEFA Conference League 2024/25. Sau 3 lượt trận, đội chủ sân Stamford Brigde giành trọn vẹn 9 điểm cùng hiệu số +13, qua đó ngự trị ở vị trí dẫn đầu vòng phân hạng.