Đêm 21/11, Leeds nhấn chìm Chelsea 4-1 ngay trên sân khách, điều họ chưa làm được trong gần ba thập kỷ.

Chelsea thảm bại.

Lần đầu tiên sau 26 năm, Chelsea mới lại thua Leeds trên sân Stamford Bridge. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh của Chelsea trước Leeds. Phải lùi về tận năm 1970, "The Blues" mới lại để "The Whites" chọc thủng lưới nhiều hơn 3 bàn trên sân nhà.

Leeds chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hòa và thua khi hành quân đến Tây London kéo dài từ tháng 11/2000, đồng thời vươn lên vị trí thứ 7, áp sát nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa tới. Trong khi đó, Chelsea tụt xuống thứ 8. Đây cũng là thất bại thứ 3 trong 4 vòng gần nhất của thầy trò Xabi Alonso.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với thầy trò Daniel Farke mà còn phơi bày những vấn đề đáng lo ngại trong cách vận hành của Chelsea dưới thời Xabi Alonso.

Chelsea có bàn mở tỷ số nhờ công Emmanuel Emegha sau đường chuyền của Morgan Rogers, nhưng lợi thế ấy nhanh chóng bị xóa bỏ. Noah Okafor tận dụng khoảng trống bên cánh trái để ghi bàn gỡ hòa, giúp Leeds lấy lại sự tự tin. Đội khách sau đó chơi ngày càng chủ động, trong khi Chelsea tỏ ra thiếu chắc chắn và không thể kiểm soát thế trận.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi Morgan Rogers bị xác định để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dominic Calvert-Lewin thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Leeds vượt lên. Chưa đầy 10 phút sau, Okafor hoàn tất cú đúp khi tận dụng tình huống phòng ngự lúng túng của Chelsea sau quả ném biên dài. Hai bàn thua liên tiếp cho thấy sự thiếu tập trung và khả năng chống đỡ tình huống cố định yếu kém của đội chủ nhà.

Leeds thăng hoa.

Điều đáng lo hơn với Alonso là phản ứng gần như không có của Chelsea sau khi bị dẫn bàn. Những điều chỉnh nhân sự trên hàng công không tạo ra khác biệt, còn việc đưa thêm tiền đạo vào sân cũng không thể giúp đội bóng đảo ngược tình thế. Brenden Aaronson ghi bàn thứ tư trong thời gian bù giờ, khép lại một ngày thi đấu thảm họa của đội chủ nhà.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.