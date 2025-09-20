Chelsea, Man Utd - bi kịch của sự lãng phí

Hơn 4,37 tỷ euro được ném vào thị trường chuyển nhượng, nhưng Manchester United và Chelsea vẫn trắng tay tại Premier League nhiều năm qua.

Ruben Amorim chưa mang tới sự khởi sắc cho MU.

Trong suốt một thập kỷ qua, bóng đá Anh chứng kiến sự trỗi dậy và thống trị tuyệt đối của Manchester City. Nhưng ở chiều ngược lại, Manchester United và Chelsea - hai cái tên từng được coi là chuẩn mực quyền lực - lại dần biến mình thành biểu tượng của sự lãng phí và bất ổn.

Từ lần cuối cùng đăng quang Ngoại hạng đến nay, họ cùng nhau tiêu tốn hơn 4,37 tỷ euro, nhưng kết quả thu về là con số 0 tròn trĩnh ở giải đấu danh giá nhất xứ sương mù.

Chelsea: Cỗ máy tiêu tiền nhưng bất lực ở Premier League

Chelsea bước vào mùa giải 2016/17 cùng Antonio Conte và lập tức trở thành nhà vô địch. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng “The Blues” chạm tay vào ngai vàng Ngoại hạng. Từ đó đến nay, họ chi ra hơn 2,06 tỷ euro để vá đội hình liên tục, đổi huấn luyện viên như thay áo, song vẫn loay hoay với bài toán ổn định.

Danh hiệu Champions League 2021 là điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi năm tháng đầy bất ổn, nhưng nó không che được sự thật rằng Chelsea lùi xa so với chuẩn mực của một ứng viên vô địch quốc nội. Hè 2025, HLV Enzo Maresca được rót thêm 339 triệu euro để tái thiết lực lượng, nhưng những trận hòa bạc nhược trước Crystal Palace, Brentford hay thất bại trước Bayern Munich phơi bày một thực tế: chi tiêu khủng không đồng nghĩa với bản lĩnh cạnh tranh đường dài.

Sự bất lực ở Premier League không chỉ đến từ vấn đề chiến thuật mà còn phản ánh tình trạng mất phương hướng ở thượng tầng. Chelsea có thể thắng trong một vài đêm châu Âu huy hoàng, nhưng không thể duy trì sự bền bỉ trong cả chặng đường khắc nghiệt 38 vòng đấu.

Chelsea có thể đăng quang Champions League, nhưng tại Premier League, họ vẫn sa sút.

Trong khi Chelsea ít nhất còn có ánh sáng Champions League 2021, Manchester United lại rơi vào tình trạng u ám hơn. Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, “Quỷ đỏ” chưa một lần vô địch Ngoại hạng, dù chi gần 1,78 tỷ euro cho thị trường chuyển nhượng.

Những chiếc cúp FA, Carabao hay chức vô địch Europa League 2017 chỉ như liều thuốc giảm đau tạm thời cho một tập thể khổng lồ đang mất dần bản sắc. Mỗi triều đại huấn luyện viên - từ David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và nay là Ruben Amorim - đều bắt đầu với hy vọng, nhưng nhanh chóng chìm trong thất vọng.

Amorim nhận được hậu thuẫn lớn với 251 triệu euro để tái thiết mùa hè này. Tuy nhiên, đội bóng của ông mới thắng đúng 1/5 trận và bị Grimsby Town loại ở League Cup.

Những sai số nối tiếp khiến chiếc ghế HLV trưởng lung lay chỉ sau vài tháng. Đằng sau con số chi tiêu khủng là sự bất lực trong việc xây dựng một triết lý dài hạn, và điều đó khiến Man Utd trông giống một “đại gia sa sút” hơn là ứng viên vô địch thực thụ.

Khi tiền không mua nổi ngai vàng

Nếu soi vào dữ liệu 10 năm qua, nghịch lý càng thêm rõ. Chelsea đứng thứ 4, Man Utd thứ 6 về tổng điểm tại Premier League, nhưng cả hai lại tiêu nhiều hơn gần như mọi đối thủ.

Tottenham, dù chi ít hơn Chelsea tới 1,24 tỷ euro, vẫn chỉ kém đúng 8 điểm trong cùng giai đoạn. Liverpool và Arsenal, với chiến lược chi tiêu kỷ luật, tầm nhìn dài hạn và khả năng phát triển cầu thủ, đã bỏ xa cả hai “ông lớn lắm tiền nhiều của”.

MU đang mắc kẹt trong sự hỗn loạn.

Chỉ Manchester City là trường hợp ngoại lệ, nơi dòng tiền khổng lồ được kết hợp với hệ thống quản trị và triết lý rõ ràng. Sáu chức vô địch trong 10 năm qua của Man City chứng minh một sự thật: tiền có thể mua thành công, nhưng chỉ khi nó được chi tiêu đúng hướng.

Trong khi đó, “chi phí mỗi điểm số” của Chelsea và Man Utd luôn nằm ở mức cao bất thường, vượt xa trung bình giải đấu. Đó là minh chứng lạnh lùng rằng họ đang tiêu tốn nhiều gấp bội so với thành quả thu về.

Man Utd vẫn có thể tự hào với những đêm vinh quang châu Âu trong quá khứ. Chelsea cũng từng khiến cả châu lục nghiêng mình trước chiến tích Champions League. Nhưng thời gian đã đổi khác: Premier League mới là thước đo khốc liệt nhất, và chính ở mặt trận ấy, cả hai đã thất bại hoàn toàn.

Cuộc chạm trán tại Old Trafford thuộc vòng 5 Premier League lúc 23h30 ngày 20/9 vì thế không đơn thuần là trận đấu 3 điểm. Nó là tấm gương phản chiếu cho tình trạng của cả hai: những gã khổng lồ từng làm mưa làm gió, giờ vật lộn để chứng minh rằng họ vẫn còn là thế lực.

Để thoát khỏi cái bóng thất bại, họ cần nhiều hơn những bản hợp đồng bom tấn. Họ cần sự kiên định, một triết lý rõ ràng và một công trình dài hơi - điều mà tiền bạc một mình không thể mua.