Chelsea không được FIFA ưu ái

Rạng sáng 14/7 (giờ Hà Nội), Cole Palmer và Joao Pedro tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước PSG, qua đó giúp đội bóng thành London vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Dù vậy, FIFA không có quy định nhà vô địch Club World Cup sẽ có vé trực tiếp tham dự giải đấu này vào lần tổ chức kế tiếp. Điều này tương tự tại World Cup, khi các nhà vô địch vẫn phải tham dự vòng loại nếu muốn góp mặt ở lần tới.

Điều này đồng nghĩa Chelsea sẽ phải cạnh tranh để giành một trong 12 suất tham dự của UEFA. Hiện tại, "The Blues" xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA.

Châu Âu mới xác định suất đầu tiên góp mặt tại FIFA Club World Cup 2029 là PSG, với tư cách nhà vô địch UEFA Champions League 2024/25. Ba đội kế tiếp có vé là các nhà vô địch gần nhất tại các châu lục khác như Al Ahli (AFC Champions League), Cruz Azul (CONCACAF Champions Cup) và Pyramids (CAF Champions League).

Tại FIFA Club World Cup 2029, có tổng cộng 32 suất tham dự. Ngoài 12 suất được phân phối cho UEFA, khu vực CONMEBOL có 6 suất, AFC 4 suất, CAF 4 suất, CONCACAF 4 suất và OFC 1 suất. Quốc gia chủ nhà của giải đấu cũng sẽ được cấp 1 suất, tương tự Inter Miami ở giải năm nay.

Với tình hình hiện tại, Chelsea cần nỗ lực hơn nữa trong các giải đấu quốc nội và châu lục để đảm bảo một suất tham dự Club World Cup 2029. Sức hút về truyền thông và tiền thưởng khổng lồ sẽ là nguồn động lực to lớn cho "The Blues".

