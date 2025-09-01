Chelsea đòi gấp Guiu sau 3 tuần cho mượn

Chelsea gây bất ngờ khi quyết định triệu hồi Marc Guiu từ Sunderland chỉ sau ba trận ra sân trong màu áo đội bóng này.

Guiu từng khoác áo Barcelona trước chuyển sang Chelsea.

Động thái gấp gáp của Chelsea xuất phát từ việc họ đang ráo riết tìm kiếm một tiền đạo bổ sung trước hạn chót chuyển nhượng vào ngày 1/9, sau khi Liam Delap dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Fulham hôm 30/8.

Chelsea chặn đứng thương vụ Nicolas Jackson sang Bayern Munich theo dạng cho mượn, chỉ ít phút sau khi tiền đạo người Senegal đặt chân tới Bavaria để kiểm tra y tế. Theo Sky Sports, đến tối 31/8, thương vụ này đã “100% đổ bể”. Điều đó đồng nghĩa Jackson sẽ tiếp tục ở lại Chelsea để HLV Enzo Maresca sử dụng.

Dẫu vậy, Chelsea vẫn chọn phương án gọi Guiu trở lại từ sân Ánh Sáng. Theo Telegraph, một thỏa thuận miệng được đạt vào chiều 31/8 để tài năng trẻ này quay về London. Guiu, 19 tuổi, mới gia nhập Sunderland ngày 6/8, nhưng chỉ 25 ngày sau, hợp đồng cho mượn gần như khép lại.

Chấn thương của Delap đưa Guiu trở lại Chelsea.

Sau kỳ tập trung ĐTQG, nhiều khả năng tiền đạo người Tây Ban Nha khoác áo Chelsea trở lại, với mục tiêu nâng cao thành tích sáu bàn trong 16 lần ra sân mùa trước – mùa giải mà anh góp công lớn giúp CLB đăng quang Europa Conference League.

Chelsea chi tới 90 triệu bảng để mang về Delap và Joao Pedro trong mùa hè này. Tuy nhiên, chấn thương nhẹ của Cole Palmer buộc Pedro phải đảm nhận vai trò số 10, hỗ trợ cho Delap trên hàng công. Khi Delap tập tễnh rời sân vì chấn thương gân khoeo trước Fulham, cầu thủ trẻ Tyrique George đã được tung vào thay.

Dù Delap dự kiến chỉ phải ngồi ngoài từ sáu đến tám tuần, với việc Cole Palmer sắp trở lại và thương vụ Jackson sang Bayern nhiều khả năng thất bại, Maresca có thể sở hữu tới bốn lựa chọn tiền đạo vào tháng 11. Ngoài ra, Chelsea còn được liên hệ với một động thái muộn nhằm chiêu mộ Conrad Harder, “kép phụ” của Viktor Gyokeres tại Sporting.

Chưa dừng lại ở đó, Maresca còn có trong tay một dàn cầu thủ chạy cánh chất lượng, bao gồm những tân binh như Jamie Gittens, Estevao và Alejandro Garnacho. Garnacho được Chelsea chiêu mộ từ Manchester United với giá 40 triệu bảng.