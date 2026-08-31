Chế độ ăn ảnh hưởng thế nào đến nguy cơ ung thư đại trực tràng?

Nghiên cứu chỉ ra việc cắt giảm mỡ động vật, thịt đỏ và tăng cường chất xơ, đồ ăn thô tự nhiên giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Năm 1961, phẫu thuật viên Donald Collins đã báo cáo năm trong số các bệnh nhân lâu năm của ông đã sử dụng cách ăn uống những thức ăn được gieo trồng trong thiên nhiên để hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng.

Chế độ ăn giàu chất xơ, thực phẩm tự nhiên có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư đại trực tràng hiệu quả. Ảnh: Yaroslav Shuraev/Pexels.

Nhóm người bệnh này sống thêm từ 21-32 năm và các xét nghiệm y khoa chỉ ra rằng họ tử vong vì nguyên nhân khác chứ không phải vì ung thư. Họ chỉ ăn đồ ăn tự trồng lấy, không bón phân, không bảo quản bằng hoá chất và không phun thuốc trừ sâu.

Năm 1973, những nhà khoa học Anh báo cáo rằng chất cám và sợi trong thực phẩm kìm hãm vi trùng phát triển trong ruột, kìm hãm việc tiết ra muối mật; còn ăn bột mì trắng, đường và thức ăn tinh chế gây nên ung thư đại tràng.

Một cuộc nghiên cứu vào năm 1975 đã thực nghiệm trên chuột, khi đó, chuột được nuôi dưỡng tới 35% mỡ bò thì có khối u đường ruột tăng lên đáng kể.

Năm 1977, một nhà nghiên cứu ung thư người Ấn thấy rằng người dân Punjab, Bắc Ấn không bị ung thư đại tràng vì họ tiêu thụ nhiều chất xơ. Chế độ ăn của họ gồm bánh ngũ cốc lứt ngào với đậu lăng, cari cùng một ít sữa chua. Ở miền Nam Ấn Độ, có ung thư đại tràng cao hơn, cơ bản là ăn gạo đánh bóng trắng nhiều chất béo, dầu và gia vị.

Năm 1984, người ta làm một cuộc khảo sát thấy đậu làm giảm lượng axit mật xuống tới 30% ở những người đàn ông đang có xu hướng tăng axit mật. Axit mật cần để tiêu hoá chất béo nhưng quá liều sẽ có nguy cơ gây ung thư đại tràng.

Đơn cử một trường hợp ung thư đại tràng di căn được chữa khỏi bằng cách chọn lựa thức ăn thích hợp trong chữa bệnh sau phẫu thuật mà tạp chí Đông Tây năm 1991 đã công bố; một bệnh nhân người Mỹ tên là Osbon Woodfords, sinh ra ở Macon, bang Georgia. Anh ta thích mỡ trong các món ăn hàng ngày, đường cũng ăn nhiều. Ngoài 20 tuổi, anh sống bằng thức ăn nhanh chế biến từ siêu thị.

Đến năm 1987, Osbon bị chẩn đoán là ung thư đại tràng, sau đó nằm mổ ở bệnh viện Riverside Methodist ở Columbus, bang Ohio. Các bác sĩ phát hiện thấy di căn tới 11 hạch bạch huyết và tiên lượng rất xấu, may ra chỉ sống được tối đa sáu tháng nữa.

Osbon tìm đến cách ăn gạo lứt, rau, đậu, rong biển và hàng ngày ngồi thiền. Đến tháng Hai năm 1990, bác sĩ ung thư theo dõi bệnh tình của Osbon tuyên bố anh đã hoàn toàn bình phục sau nhiều lần thử nghiệm hoá sinh - xét nghiệm CEA thấy ở mức bình thường. Không có dấu hiệu của bệnh tái phát và di căn xa.

Tôi sẽ đi sâu phân tích kỹ một số lương thực, thực phẩm phòng chống ung thư đại tràng để giới thiệu với bạn đọc.

– Thức ăn giới thiệu để tránh ung thư đại tràng gồm bánh mì, cám, rau, đặc biệt bắp cải, xúp lơ, sữa, sữa chua, đậu, cá biển, thức ăn giàu xơ, canxi và vitamin D.

– Thức ăn làm thuận lợi cho ung thư đại tràng phát triển như mỡ, thịt đỏ và rượu bia.