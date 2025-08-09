Cháy xưởng phế liệu ở TP.HCM, hai ôtô bị thiêu rụi

Ngày 9/8, Công an phường An Phú (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một Công ty hoạt động trong lĩnh vực phế liệu.
Hiện trường vụ cháy.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 9/8, tại khu vực nhà xưởng chứa phế liệu trên đường An Phú 20 (phường An Phú) bất ngờ bốc cháy, lửa dữ dội kèm tiếng nổ.
Ngay sau khi phát hiện có cháy, một số người chạy tới dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Nhận được tin báo, Công an phường An Phú cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.
Sau khoảng 30 phút có mặt, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có hai ôtô.
Chiếc ôtô tải bị cháy rụi phần đầu.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo phường An Phú cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đã chỉ đạo công an triển khai lực lượng đến hiện trường dập lửa, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Vị này cho biết thêm, khu vực xảy ra cháy thuộc một công ty được tỉnh cấp phép hoạt động. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.
