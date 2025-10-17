Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cháy tiệm tạp hóa ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 17/10/2025 16:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đến trưa 17/10, Công an phường Tân Chánh Hiệp cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h, người dân trong hẻm phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ bên trong tiệm tạp hóa. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa bao trùm căn nhà, khói đặc cuồn cuộn tràn ra đường.

Một số người vội chạy đến dùng bình chữa cháy mini, mang xà beng để cạy cửa cuốn nhưng không thành công. “Chúng tôi cố gắng mở cửa để xịt bình dập lửa nhưng khói và sức nóng quá mạnh, phải chạy ra ngoài vì sợ nổ gas,” một nhân chứng kể lại.

Chay tiem tap hoa TP.HCM anh 1

Bên trong tiệm chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, hàng tiêu dùng nên lửa lan rất nhanh. Thi thoảng, những tiếng nổ lớn vang lên khiến cả khu phố tỉnh giấc, người dân hốt hoảng di tản tài sản ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chia nhiều mũi tiếp cận, phun nước dập lửa và ngăn cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Đến khoảng 2h30 sáng, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hầu hết hàng hóa bên trong bị thiêu rụi, hai căn nhà liền kề bị ảnh hưởng.

Theo người dân, chủ tiệm có mặt tại hiện trường và bị thương nhẹ ở chân do giẫm phải mảnh chai vỡ, đã được đưa đi sơ cứu.

Đến gần trưa 17/10, Công an phường Tân Chánh Hiệp vẫn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

“May là công an đến kịp, nếu không cả dãy nhà cháy theo. Lúc đó chỉ biết chạy, không kịp lấy gì hết,” một người dân sống cạnh tiệm tạp hóa bàng hoàng nói.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

