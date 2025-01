Cháy rừng tại vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An

Trước đó, đêm 23/1, vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại khu vực núi Phủ Khống, nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An. Đám cháy đã thiêu rụi hàng nghìn mét vuông rừng đặc dụng.

Theo thông tin, vào khoảng 16h20 ngày 23/1, người dân địa phương phát hiện khói bốc lên từ khu vực núi Phủ Khống. Thời tiết khô hanh và gió mạnh đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu cháy hàng nghìn mét vuông rừng.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các phương án dập lửa. Cảnh sát PCCC tỉnh Ninh Bình đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, xe cứu hỏa đến hỗ trợ chữa cháy.

Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm trên núi cao, địa hình hiểm trở và cách xa đường lớn, xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Vì vậy, lực lượng chữa cháy đã phải sử dụng 8 máy bơm lưu động công suất lớn để vận chuyển nước và phun tại các khu vực gần đám cháy.

Để hỗ trợ công tác chữa cháy, nhiều người dân địa phương thông thạo địa hình đã được huy động leo núi, tạo các đường băng ngăn cháy lan. Đồng thời, hàng trăm người thuộc các lực lượng cảnh sát PCCC, quân đội, dân quân cùng người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ, đưa máy móc và phương tiện chữa cháy đến khu vực cháy bằng thuyền.

Chủ tịch UBND TP Hoa Lư Bùi Thiện Thi cho biết, mặc dù địa hình hiểm trở khiến lực lượng chữa cháy không thể leo núi tiếp cận đám cháy, nhưng các máy bơm nước của cảnh sát PCCC đã được triển khai để phun nước tại các khu vực xung quanh, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng.

Đại tá Đặng Văn Linh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sau nhiều giờ nỗ lực, ngọn lửa đã được dập tắt.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

