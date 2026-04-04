Cháy nhà do nấu ăn, hai thành viên cứu hỏa bị ngạt khói

  • Thứ bảy, 4/4/2026 09:19 (GMT+7)
Tham gia chữa cháy ngôi nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), một cảnh sát và một thành viên an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng sức khoẻ do hít phải khói.

Khoảng 19h14 ngày 3/4, tại khu vực bếp tầng 3 ngôi nhà số 9 ngõ Đường Tàu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội xảy ra sự cố cháy do sơ suất trong quá trình đun nấu.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an phường và an ninh trật tự cơ sở đang ứng trực nhanh chóng tiếp cận, sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy, không để cháy lan.

Đồng thời, tổ công tác trực tiếp tiếp cận hiện trường, hướng dẫn và đưa 2 người dân thoát ra khỏi khu vực cháy an toàn, bảo đảm không xảy ra thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản cũng không đáng kể.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, có 1 cán bộ cảnh sát trật tự và 1 thành viên an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng do hít phải khói, được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị; hiện sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 24/3 cũng xảy ra cháy nhà dân ở địa chỉ số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ngôi nhà bị cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, bên trong có 7 người mắc kẹt.

Đến 18h18, lực lượng chức năng cùng người dân cứu được toàn bộ 7 người từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum.

Đến khoảng 18h25, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Cháy rừng giữa nắng nóng, hơn 1,5 ha tràm ở Quảng Trị bị thiêu rụi

Sau khi phát hiện vụ cháy rừng phòng hộ ven biển, lực lượng bộ đội biên phòng nhanh chóng có mặt phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân dập lửa.

22:02 1/4/2026

Hàng xóm đập cửa cứu 3 người trong vụ cháy nhà ở TP.HCM

Một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Lê Đức Anh (phường Tân Tạo, TP.HCM) trong đêm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

14:23 1/4/2026

Xưởng bánh kẹo ở Hà Nội cháy lớn

Khoảng 5h sáng 31/3, tại khu vực xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn (Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700 m².

09:46 31/3/2026

Minh Tuệ/VTCNews

    Đọc tiếp

    Nguoi dan ong tu vong trong phong tro o Dong Thap hinh anh

    Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

    30 phút trước 13:43 6/4/2026

    0

    Sau khi gọi điện thoại không được, người dân tới phòng trọ tìm kiếm, thấy cửa phòng không khóa vào kiểm tra phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế nằm xấp mặt trên nền nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

