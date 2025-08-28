Cháy lớn trong đêm ở nhiều ki ốt và nhà xưởng tại Tân Triều, Hà Nội

Một vụ cháy lớn xảy ra trong đêm tại đường Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vào khoảng 0h12 ngày 28/8, tại các ki ốt nhỏ trong khu vực nhà xưởng chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng ở đường Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt.

Vụ việc tạo ra khói lửa bốc cao vài chục mét

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy của 5 đơn vị gồm Đội CC&CNCH khu vực số 4, 12, 13, 31 và Đội chữa cháy học tập trường Đại học PCCC cùng 60 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo cảnh sát, khi đến đám cháy, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, chỉ huy chữa cháy và CNCH đã chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tấn công khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường. Khu vực xảy ra vụ cháy gồm nhiều ki ốt và nhà xưởng

Đồng thời, cảnh sát cũng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để tổ chức dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 0h53, đám cháy được khống chế. Đến khoảng 1h12 đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Các đơn vị tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện xây dựng; qua đó cảnh sát đã bảo vệ, không để cháy lan sang hàng nghìn m2 các công trình và nhà dân lân cận.

Khu vực bên trong vụ cháy

Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy

Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân cháy đang được các lực lượng chức năng làm rõ.