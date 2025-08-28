Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy lớn trong đêm ở nhiều ki ốt và nhà xưởng tại Tân Triều, Hà Nội

  • Thứ năm, 28/8/2025 09:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một vụ cháy lớn xảy ra trong đêm tại đường Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vào khoảng 0h12 ngày 28/8, tại các ki ốt nhỏ trong khu vực nhà xưởng chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng ở đường Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt.

Chay anh 1

Vụ việc tạo ra khói lửa bốc cao vài chục mét

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy của 5 đơn vị gồm Đội CC&CNCH khu vực số 4, 12, 13, 31 và Đội chữa cháy học tập trường Đại học PCCC cùng 60 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Chay anh 2

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo cảnh sát, khi đến đám cháy, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, chỉ huy chữa cháy và CNCH đã chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tấn công khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Chay anh 3

Cảnh sát tiếp cận hiện trường. Khu vực xảy ra vụ cháy gồm nhiều ki ốt và nhà xưởng

Đồng thời, cảnh sát cũng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để tổ chức dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 0h53, đám cháy được khống chế. Đến khoảng 1h12 đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Các đơn vị tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện xây dựng; qua đó cảnh sát đã bảo vệ, không để cháy lan sang hàng nghìn m2 các công trình và nhà dân lân cận.

Chay anh 4

Khu vực bên trong vụ cháy
Chay anh 5

Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy

Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân cháy đang được các lực lượng chức năng làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cứu 7 người kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên giải cứu thành công 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng 23/8 tại phường Phố Hiến.

16:00 23/8/2025

Quán cơm phở ở Hà Nội cháy ngùn ngụt

Chiều 22/8, quán cơm, phở trên đường Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra khỏi nhà.

06:45 23/8/2025

Cháy lớn chợ ở Cà Mau

Vào khoảng 11h ngày 22/8, khói, lửa xuất phát từ một ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng, sau đó lan nhanh sang các căn lân cận, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

17:32 22/8/2025

https://vov.vn/xa-hoi/chay-lon-trong-dem-o-nhieu-ki-ot-va-nha-xuong-tai-tan-trieu-ha-noi-post1225811.vov

Văn Ngân/VOV

Cháy Hà Nội Tân Triều phòng cháy chữa cháy

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Lan theo dau vet tan cong mang dac trung cua loai soi o Dien Bien hinh anh

Lần theo dấu vết tấn công mang đặc trưng của loài sói ở Điện Biên

2 giờ trước 08:47 28/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Sau hơn một tháng thông tin về loài sói xuất hiện ở Điện Biên loang ra với loạt trâu bò nghi bị chúng ăn thịt, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào kết luận có thực là sói rừng trở lại hay không. Để làm rõ, phóng viên Tiền Phong đã về nơi xảy ra sự việc, nhập cuộc điều tra nhằm tìm ra câu trả lời.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý