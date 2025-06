Cháy lớn tại siêu thị Điện máy Xanh ở Đồng Nai

Công an Hà Nội có tân phó giám đốc

0

Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Lê Văn Tuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội .