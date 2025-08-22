Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy lớn giữa đêm tại xưởng sản xuất bóng đèn ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 22/8/2025 11:11 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Rạng sáng 22/8, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại xưởng sản xuất bóng đèn huỳnh quang trên đường Bình Long (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), cách công viên Đầm Sen khoảng 2 km.

Khoảng 0h, đám cháy xuất phát từ xưởng bóng đèn nằm trên đường Bình Long, cách công viên Đầm Sen 2 km. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc cao bao trùm cả khu vực.

Chay xuong bong den TP.HCM anh 1

Khói bốc ra từ đám cháy bao trùm cả khu vực.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã huy động 15 xe cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Một phụ nữ mắc kẹt được lực lượng chức năng đưa ra ngoài và chăm sóc y tế kịp thời.

Chay xuong bong den TP.HCM anh 2

Lính cứu hỏa dùng búa phá tường thoát khói, kéo nhiều vòi rồng phun nước khống chế đám cháy.

Đến 2h, lính cứu hỏa phải dùng búa phá tường thoát khói, kéo nhiều vòi rồng phun nước khống chế đám cháy. Lo ngại cháy lan, người dân xung quanh cũng dùng can nước 20 lít liên tục tạt vào tường để làm mát, ngăn hỏa hoạn bén sang nhà dân.

Đến 2h30, đám cháy được dập tắt, chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chay xuong bong den TP.HCM anh 3

Đến 2h30, đám cháy được dập tắt, chưa ghi nhận thương vong.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

