Cháy kho nguyên liệu thuốc lá rộng 1.000 m2 ở Bắc Ninh

Các công nhân của Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện thuốc lá đang ứng trực bão thì phát hiện khói tỏa ra từ kho xưởng chứa nguyên liệu rộng khoảng 1.000 m2.

Các lực lượng chức năng phối hợp chữa cháy. Ảnh: TTXVN.

Khoảng 14h ngày 22/7, xảy ra vụ cháy kho chứa nguyên liệu thuốc lá, rộng khoảng 1.000 m2, của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện thuốc lá ở thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh.

Nhận được tin báo cháy, Công an xã Bảo Đài đã huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân phối hợp dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cũng khẩn trương điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ và 5 xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường thực hiện nhiệm vụ, không để cháy lan.

Thời điểm xảy ra cháy, các công nhân của Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện thuốc lá đang ứng trực bão thì phát hiện có khói tỏa ra từ phía kho xưởng chứa nguyên liệu.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.