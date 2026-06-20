Cháy cửa hàng nội thất

Tối 19/6, một vụ hoả hoạn đã bao trùm cửa hàng nội thất rộng hơn 400m² trên đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đắk Lắk căng mình kịp thời khống chế đám cháy.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khống chế thành công một vụ hoả hoạn tại một cửa hàng nội thất rộng hơn 400m², không để cháy lan ra khu dân cư xung quanh và cứu nhiều tài sản cho người dân.

Theo đó, khoảng 19h ngày 19/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo cháy xảy ra tại cửa hàng nội thất Châu Âu trên đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 9 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các loại cùng trên 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy triển khai đồng thời 3 mũi tấn công, khống chế các hướng xung quanh đám cháy, tập trung ngăn cháy lan sang các công trình liền kề.

Sau 20 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với sự hỗ trợ Công an phường Buôn Ma Thuột, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân và Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực dân cư xung quanh.

Thông tin ban đầu cho hay, địa điểm xảy ra vụ cháy là một cửa hàng nội thất có diện tích khoảng 400m². Khu vực xảy ra cháy hiện không hoạt động, chủ yếu chứa các pallet cũ không sử dụng và một số hàng hóa tồn chứa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Việc triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đã giúp khống chế đám cháy hiệu quả, không để cháy lan sang các công trình lân cận, đồng thời bảo vệ được nhiều tài sản của các hộ dân xung quanh khu vực xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.