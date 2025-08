Cháy 7.000m² rừng keo, nghi do đốt ong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, ông Nguyễn Văn N. (SN 1953, trú thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp) phát hiện ngọn lửa bùng lên ở phía tây nam rẫy keo của gia đình nên hô hoán người dân đến dập lửa. Đến 12h, đám cháy được khống chế nên ông N. cùng mọi người ra về.

Tuy nhiên hai tiếng sau, ngọn lửa bùng phát trở lại, nên ông N. vội báo cho Công an xã Bình Hiệp. Ngay sau đó, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương huy động người dân tham gia chữa cháy.

Đám cháy nhanh chóng lan sang diện tích keo của hai hộ dân khác trong thôn, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Đến 16h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 7.000 m2 rừng keo khoảng 5 năm tuổi của 3 hộ dân. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

