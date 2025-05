Cháu gái vạch trần 'quá khứ' của ông Trump

Mary Trump chia sẻ rằng chú mình, Tổng thống Donald Trump, là người không bạn bè, không thay đổi và lớn lên dưới bàn tay lạnh lùng của người cha "rối loạn nhân cách”.

Bà Mary Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GMA.

Trong một buổi giao lưu tại lễ hội sách Hay-on-Wye ở xứ Wales, Mary Trump, cháu gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng là một trong những người chỉ trích thẳng thắn nhất trong gia tộc, đã có những chia sẻ gây chú ý về con người thật và quá trình trưởng thành đầy bất ổn của ông Trump, Guardian cho biết.

“Tôi chưa từng thấy ai không thay đổi như ông ấy, và điều đó thực sự nguy hiểm”, Mary nói. “Đừng bao giờ chọn một người không có khả năng phát triển làm lãnh đạo. Đó là bài học mà chúng ta buộc phải ghi nhớ”.

Mary Trump, con gái của Fred Trump Jr., anh trai quá cố của ông Donald Trump, cho biết hiện tại bà đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ gia đình, trừ con gái của mình. Bà tự nhận mình là “con cừu đen” trong dòng họ, đồng thời gọi ông nội Fred Trump, cha của ông Donald, là “một kẻ rối loạn nhân cách”.

“Chủ đề xuyên suốt trong gia đình tôi là sự tàn nhẫn,” bà nói thẳng.

Mary từng có thời gian làm việc trực tiếp với ông Donald Trump khi được thuê viết cuốn sách thứ hai của ông vào những năm bà ngoài 20 tuổi.

“Tôi không thể nói là chúng tôi thân thiết hơn. Bởi lẽ Donald không thực sự gần gũi với bất kỳ ai. Nhưng trong sáu tháng làm việc tại văn phòng ông ấy, tôi cũng có được vài cái nhìn sâu hơn”, bà chia sẻ.

Đọc trích đoạn từ cuốn sách mới mang tên Who Could Ever Love You (Ai có thể yêu nổi ông?), Mary kể lại những ký ức từ thời thơ ấu, trong đó có lần bạn thân của cha bà là bà Anna Maria gặp ông Trump khi ông vẫn còn là thiếu niên.

Ông Trump chụp ảnh cùng cha mẹ mình là Fred Trump và Mary Trump vào năm 1992. Ảnh: Alamy.

“Khi gặp Donald lần đầu, bà ấy thấy ông là một cậu bé kiêu ngạo, thô lỗ, và ghen tị sâu sắc với anh trai mình, Freddie. Donald không có bạn, nên người ta thương hại, cố gắng cho ông ấy hòa nhập, nhưng rồi đều hối hận. Không ai trong nhóm bạn của Freddie chịu nổi sự ngạo mạn, thiếu hài hước của Donald", cuốn sách viết.

Mary cho biết theo thời gian, Donald chỉ càng trở nên tồi tệ hơn, “trở thành một người lớn ngày càng độc đoán và tàn nhẫn”.

Một đoạn khác trong sách khiến nhiều người giật mình là khi ông Trump lúc ấy ở độ tuổi đôi mươi, ném bóng chày thẳng vào các cháu nhỏ, trong đó có Mary mới 8 tuổi.

“Anh tôi tặng tôi một chiếc găng bắt bóng vào dịp Giáng sinh. Tôi nhận ra đó có lẽ là để bảo vệ bàn tay khỏi bị gãy xương vì cú ném toàn lực của chú Donald”, bà kể lại.

Mary cũng đề cập đến việc mẹ của ông Donald từng được bác sĩ cảnh báo không nên sinh thêm con sau khi sinh chị cả Elizabeth do sức khỏe yếu. “Thế rồi bà ấy vẫn sinh, và người tiếp theo là Donald. Tôi sẽ không bình luận gì thêm”, Mary mỉa mai.

Khi bà mắc bệnh nặng, ông Donald mất đi người chăm sóc chính trong giai đoạn phát triển quan trọng. “Người duy nhất còn lại là cha ông ấy - một kẻ lạnh lùng, vô cảm. Có thể tưởng tượng được điều đó đã làm lệch hướng cả cuộc đời Donald như thế nào”.

Mary Trump là một nhà tâm lý học, từng viết hai cuốn sách về gia đình và người chú nổi tiếng: Too Much and Never Enough (Quá nhiều và chưa bao giờ đủ) và The Reckoning (Sự đối mặt).

Bà tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với ông Trump kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng năm 2017. Đến năm 2021, ông Trump đã kiện bà 100 triệu USD vì cung cấp thông tin tài chính cho New York Times. Mary cho rằng hành động đó là “lời cảnh cáo rõ ràng” nhưng không khiến bà nao núng.

“Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại sợ ông ấy. Ông ấy thật đáng thương. Tôi mà sợ một người như vậy thì thật là xấu hổ”, người cháu gái của ông Trump chia sẻ.