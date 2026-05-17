Cháu gái ông Trump gây chú ý

Kai Trump, cháu gái lớn nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa tổ chức tiệc mừng lễ tốt nghiệp trung học với sự góp mặt của nhiều thành viên trong gia đình.

Kai Trump là cháu nội lớn nhất của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/5, Kai Trump (19 tuổi) cùng các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết đã tham dự bữa tối thân mật tại một nhà hàng nhằm chúc mừng cột mốc tốt nghiệp trung học của cô. Kai Trump là con gái cả của doanh nhân Donald Trump Jr. và vợ cũ Vanessa Trump.

Trước đó, Kai Trump theo học tại trường Benjamin ở Palm Beach, bang Florida. Theo tờ New York Post, huyền thoại golf Tiger Woods, bạn trai của bà Vanessa Trump (mẹ ruột Kai), không tham dự bữa tối nhưng đã có mặt tại lễ tốt nghiệp của cô ở trường. Ông đến muộn khoảng 15 phút sau khi buổi lễ bắt đầu và rời đi trước khi sự kiện kết thúc khoảng 20 phút.

Sau buổi lễ, Mật vụ Mỹ đã tháp tùng doanh nhân Donald Trump Jr. cùng em gái Tiffany Trump đến dự bữa tiệc tối để chúc mừng Kai.

Bữa tiệc còn có sự góp mặt của cô Bettina Anderson - hôn thê của doanh nhân Donald Trump Jr., và doanh nhân Michael Boulos - chồng của cô Tiffany Trump. Tại nhà hàng, nhóm khách ngồi ở khu vực bàn góc, Kai Trump ngồi giữa cha và mẹ. Sau bữa tối kéo dài khoảng hai tiếng, gia đình đã cùng chúc mừng cột mốc trưởng thành của cô với hai chiếc bánh kem trước khi rời đi.

Kai Trump (ảnh trái) xuất hiện tại tiệc tối mừng lễ tốt nghiệp. Hôn thê (bên trái) và vợ cũ (bên phải) của Donald Trump Jr. (ảnh phải) trò chuyện tại tiệc tối. Ảnh: New York Post.

Kai dự kiến nhập học Đại học Miami vào mùa thu năm nay và sẽ thi đấu cho đội golf nữ của trường. Cô được cho là sẽ nối bước ông nội ở niềm đam mê golf.

Một số nguồn thạo tin chia sẻ với People rằng Kai vẫn rất tập trung theo đuổi bộ môn golf, cô duy trì kỷ luật tập luyện với hy vọng sẽ tiến xa trong lĩnh vực này.

Kai làm quen với golf từ khi còn nhỏ. Có ông nội là người đam mê bộ môn này và sở hữu gần 20 sân golf trên toàn thế giới, cô được gia đình tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển năng khiếu, từ sân tập, dụng cụ cho đến huấn luyện viên.

Sau khi chuyển từ New York tới Florida năm 13 tuổi, tài năng golf của Kai Trump càng phát triển mạnh mẽ. Cô cũng có thêm nhiều cơ hội học hỏi từ các tay golf nổi tiếng thường xuyên lui tới hệ thống sân golf của gia đình Trump.

Kai Trump đã tham gia thi đấu tại nhiều giải golf. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, đội golf nữ của Đại học Miami xếp thứ 10 tại giải ACC Championships 2026. Kai được cho là sẽ sớm chứng minh năng lực bản thân như một thành viên giá trị của đội khi nhập học vào mùa thu này.

“Cô rất ấn tượng với đội golf ở Đại học Miami và hào hứng với việc học Đại học tại đây. Cô ấy là một tay golf nhiều tiềm năng”, nguồn tin cho hay.

Ngoài ra, việc tiếp tục học Đại học ngay tại Miami sau khi tốt nghiệp trung học giúp Kai vẫn tiếp tục ở gần sân golf Trump National Doral Miami. Cô sẽ có điều kiện thuận lợi nhất cho việc tập luyện. Quãng đường di chuyển giữa trường học, sân tập và nhà ở được cắt giảm tối đa sẽ giúp cô có nhiều thời gian và sức lực để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Đầu năm nay, khi từng xuất hiện trên podcast Impaulsive của võ sĩ quyền anh kiêm ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng tại Mỹ Logan Paul, Kai khẳng định rằng cô “sẽ không bao giờ” tranh cử chính trị. Hiện tại, golf dường như là mối liên kết lớn nhất giữa Kai và ông nội.

“Tôi muốn tự xây dựng thương hiệu riêng một ngày nào đó. Tôi chưa biết sẽ là thương hiệu gì, nhưng tôi muốn tạo ra thương hiệu của riêng mình”, Kai nói.

Việc mẹ cô hẹn hò với huyền thoại golf Tiger Woods cũng giúp Kai có thêm một người chỉ dẫn trong quá trình theo đuổi golf. Người con trai 18 tuổi của Tiger Woods là Charlie Woods cũng là golfer trẻ triển vọng và hiện theo học tại trường Benjamin. Charlie và Kai có thể sớm chạm mặt tại các giải đấu, bởi Charlie đã cam kết thi đấu cho đội golf của Đại học bang Florida vào năm tới.