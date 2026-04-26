Chập điện khiến trang trại gà hơn 5.000 con chết ngạt

Ngày 26/4, ông Lương Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Con Cuông (Nghệ An) cho biết, một trang trại nuôi gà trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự cố chập điện khiến hơn 5.000 con gà bị chết, gây thiệt hại nặng nề.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 3h ngày 25/4, tại trang trại nuôi gà thương phẩm của gia đình anh Lê Đức Tuấn (SN 1990, trú bản Tân Hương, xã Con Cuông) xảy ra sự cố chập điện. Điện mất khiến toàn bộ hệ thống thông gió và làm mát bên trong ngừng hoạt động. Chỉ trong thời gian ngắn, đàn gà bên trong đồng loạt chết do ngạt khí, sốc nhiệt.

Theo chủ trang trại Lê Đức Tuấn cho hay, hơn 5.000 con gà bị chết có tổng trọng lượng khoảng 12 tấn đã nuôi được 75 ngày. Vụ việc khiến trang trại của anh thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Một số người dân đến mua gà ủng hộ chủ trại. Số còn lại được tiêu hủy theo quy định.

Ngay sau khi biết thông tin, chính quyền địa phương và hàng xóm láng giềng đã đến để hỗ trợ gia đình xử lý đàn gà bị chết. Một số người dân trong xóm đã đến mua ủng hộ để chủ trang trại vớt vát được phần nào vốn liếng.

“Chúng tôi đang tập trung kiểm đếm, đánh giá thiệt hại. Sau đó sẽ căn cứ các quy định hiện hành để xem xét, đối chiếu chính sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện”, lãnh đạo xã Con Cuông nói.