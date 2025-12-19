Chàng trai Việt dành 10 năm học 3 bằng thạc sĩ

Ngày Khưu Hoàng Nhật Minh đón tấm bằng thạc sĩ thứ ba về nhà, hành trình gần 10 năm chinh phục tri thức ở xứ người chính thức khép lại đầy xúc động.

Nhật Minh phát biểu trong buổi gặp gỡ cựu sinh viên chương trình thạc sĩ Đại học Curtin, tháng 11/2023.

Không có pháo hoa, không có những lời tuyên ngôn ồn ào, chỉ là khoảnh khắc lặng - đủ để chàng trai 9X cảm thấy như có “bụi bay vào mắt”.

“Khi khép lại một chu kỳ học tập kéo dài gần 10 năm, thật sự có những giây phút rất khó gọi tên”, anh Minh chia sẻ.

Từ năm 2018 đến 2025, anh lần lượt hoàn thành 3 chương trình thạc sĩ tại 3 đại học hàng đầu: Ngôn ngữ học Ứng dụng (Distinction) tại Đại học Curtin (Australia), Ngữ văn Anh (Merit) tại Đại học Nottingham (Anh) và thạc sĩ Khởi nghiệp tại Đại học Cambridge (Anh). Ba tấm bằng, ba lĩnh vực khác nhau, nhưng được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ: Giáo dục.

Nhật Minh (phải) và mẹ trong ngày nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Cambridge, Anh, hồi tháng 4/2024.

Khi việc học thành lối thoát

Khưu Hoàng Nhật Minh (SN 1993), sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Cấp 3, anh theo học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và tốt nghiệp xuất sắc ngành Truyền thông chuyên nghiệp Đại học RMIT năm 2015.

Khi đó, con đường sự nghiệp vẫn mờ mịt, còn giấc mơ theo đuổi tri thức giáo dục thì chưa đủ rõ ràng để gọi tên. Nhưng qua năm tháng, từ gia sư đến khi nhận bằng cử nhân, Minh trở thành giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh dự bị đại học tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế, Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Từ năm cuối đại học, Minh bắt đầu thực hiện các dự án khởi nghiệp giáo dục, việc dạy học dần lớn lên cùng anh. Đến năm 2023, anh được mời tham gia đào tạo đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia tại một trường chuyên. Từ khoá giáo dục cứ thế lớn dần trong con đường tương lai của Nhật Minh.

Với nhiều người trẻ, học tiếp là để “nâng bằng”, “tăng lợi thế”. Với Minh, có những giai đoạn, việc học đơn giản là cách để không mắc kẹt với khó khăn thực tại.

Quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Cambridge giữa cao điểm dịch Covid-19 là một ví dụ. Khi doanh nghiệp gặp khó, nguồn lực eo hẹp, bản thân lại đang ở vai trò lãnh đạo, lựa chọn ấy giống như một canh bạc. Thay vì chờ đợi mọi thứ tốt lên, anh chọn thay đổi chính mình trước.

“Tôi tin rằng đội ngũ của mình cần nhiều hơn một người sếp có chuyên môn. Họ cần một người lãnh đạo tốt hơn để cùng nhau đi qua giai đoạn bất định”, anh Minh chia sẻ.

Trong khi nhiều người trẻ được khuyên nên “chọn một con đường và đi đến cùng”, anh Minh lại chọn cách xây dựng năng lực theo hướng đa trục: Ngôn ngữ - Văn học - Khởi nghiệp.

“Nếu phát triển kỹ năng theo một đường thẳng, nhân sự rất dễ trở nên mong manh trước những biến động lớn”, anh nhìn nhận.

Theo anh, ba lĩnh vực tưởng chừng không liên quan này thực chất bổ trợ cho cùng một mục tiêu: làm giáo dục bền vững - vừa hiểu người học, vừa giỏi chuyên môn, vừa đủ năng lực điều hành.

Xuất phát điểm là cử nhân Truyền thông, việc rẽ sang giáo dục và ngôn ngữ từng khiến anh không ít lần hoài nghi chính mình. Tuy nhiên thay vì coi đó là điểm yếu, anh chọn biến nó thành lợi thế.

“Sự linh hoạt không phải để làm nhiều thứ hời hợt, mà củng cố hiểu biết liên ngành để tồn tại và thích nghi lâu dài”, anh nói. Nhìn lại ba chặng đường học tập, anh Minh không xem đâu là khó nhất.

Với anh, mỗi chương trình được chọn vào đúng thời điểm mình cần nó nhất. Đại học Curtin giúp anh có nền tảng chính thức trong giáo dục, nâng kỹ thuật giảng dạy và mở ra con đường đào tạo giáo viên. Đại học Nottingham giúp anh hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, hỗ trợ trực tiếp cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Còn Đại học Cambridge buộc anh rời khỏi vùng an toàn của một người đứng lớp để đối diện với số liệu, tư duy quản trị và trách nhiệm lãnh đạo.

“Học đối với tôi mang tính chữa lành nhiều hơn. Tôi học để giải quyết những vấn đề rất thật của mình ở từng giai đoạn”, anh chia sẻ.

Nhật Minh và mẹ trong ngày nhận bằng thạc sĩ Đại học Curtin, Úc, hồi tháng 11/2022.

Giấc mơ không cần đúng lịch trình

Từng đặt mục tiêu đến Stanford ở tuổi 36 nhưng lại đến Cambridge ở tuổi 28, anh Minh cho rằng giấc mơ không phải lúc nào cũng đi theo lộ trình đã vẽ sẵn.

“Giấc mơ giống như đích đến trong một cuộc đua xe đạp. Mình có thể hình dung điểm đến, nhưng tốc độ và đường đi thì luôn phải điều chỉnh”, anh nói.

Với anh, Cambridge hay Stanford đều là biểu tượng của những chuẩn mực cao nhất. Quan trọng hơn, đó là khoảnh khắc anh nhận ra mình đã trở thành phiên bản đủ năng lực và đủ chín chắn để bước vào những môi trường ấy. Nếu phải chọn một yếu tố giúp mình đi được đường dài, anh Minh không chọn tài năng.

“Tôi không phải người thông minh xuất chúng. Chính vì biết rõ giới hạn của mình, tôi bù đắp bằng sự kiên trì và kỷ luật”, anh nói.

Minh tự nhận thấy bản thân đủ lì để đi đường dài, và đủ liều để đặt ra những mục tiêu nghe có vẻ hơi điên rồ. Trong danh sách những điều biết ơn, gia đình luôn được anh Minh nhắc đến đầu tiên.

“Không phải ai cũng nhận được sự ủng hộ khi muốn tiếp tục học tập trong lúc vẫn phải xoay xở công việc”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó là những thầy cô có tư duy mở, sẵn sàng tạo điều kiện cho thế hệ kế thừa khi thấy được sự nghiêm túc với nghề. Khép lại kế hoạch chặng đường 10 năm đầu tiên sau tốt nghiệp, anh Minh không nói nhiều về những đỉnh cao mới, mà nói về mong muốn trở thành điểm tựa.

“Trong 10 năm tới, tôi mong có thể là người khổng lồ cho những bạn trẻ xung quanh mình”, anh bày tỏ giấc mơ mang tinh hoa giáo dục thế giới hòa trộn với giáo dục Việt Nam để góp phần nâng tầm người trẻ Việt.

Lấy 3 bằng thạc sĩ tại 2 quốc gia Anh và Australia, khi được hỏi về một tấm bằng trong tương lai ở nền giáo dục Mỹ, Minh mỉm cười: “Có lẽ, Đại học Stanford!?”.

Với người trẻ đang loay hoay giữa những ngã rẽ, hành trình của Khưu Hoàng Nhật Minh có lẽ là một lời nhắn giản dị, không cần đi nhanh, không cần đi thẳng - chỉ cần đủ bền chí, bền sức, bền gan để không bỏ cuộc giữa đường.