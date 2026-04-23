Chàng trai Nga gặp biến cố khi đi bộ 1.300 km ở Việt Nam

Xuất phát từ Nha Trang, Andrreii Ignatev (đến từ Nga) chọn cách đi bộ từ Nha Trang ra Hà Nội để trải nghiệm đời sống địa phương. Sau 3 tuần, những khó khăn bắt đầu lộ rõ.

Andrreii chụp ảnh tại một cây cầu gỗ ở Nha Trang.

Cách đây 1 năm, Andrreii Ignatev (38 tuổi, quốc tịch Nga) đặt chân đến Nha Trang với hành lý của một khách du lịch ngắn ngày. Nhưng sức hút của dải đất hình chữ S đã giữ chân anh lâu hơn dự tính. Sau 1 năm, Andrreii nhận thấy vẫn chưa thật sự hiểu hết Việt Nam.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cựu nhân viên phát triển kinh doanh cho biết sau khi đắn đo suy nghĩ, anh lựa chọn phương án đi bộ xuyên Việt, bắt đầu từ Nha Trang và dừng chân ở Hà Nội để tìm hiểu kỹ văn hóa bản địa, thay vì những chuyến bay chớp nhoáng.

"Đây là một kế hoạch điên rồ", Andrreii nói.

Đi bộ 1.300 km

Ý tưởng về một chuyến đi bộ đường dài đã nhen nhóm từ những ngày đầu năm. Nhưng từ suy nghĩ đến những bước chân đầu tiên trên quốc lộ là cả một quá trình chuẩn bị bền bỉ kéo dài 2 tháng.

Andrreii cho biết khởi đầu không chỉ là việc xếp vài bộ quần áo vào balo. Đó là sự cân bằng giữa rèn luyện thể lực khắc nghiệt, sắp xếp công việc từ xa và đảm bảo tài chính vững vàng cho gia đình nhỏ tại Nha Trang.

Trong 3 năm trước đó, anh duy trì thói quen đi bộ 10-15 km/ngày, nhưng việc nâng quãng đường lên 30-45 km/ngày trong điều kiện nắng nóng miền Trung là thách thức hoàn toàn khác.

Để giải quyết bài toán về thể lực, Andrreii sắp xếp thời gian theo một khung kỷ luật cố định. Anh bắt đầu di chuyển từ khoảng 5h sáng, đi liên tục đến gần trưa để tránh thời điểm nắng gắt, sau đó nghỉ 2-3 tiếng trước khi tiếp tục vào buổi chiều. Việc phân bổ thời gian này không chỉ giúp tiết kiệm sức mà còn là điều kiện cần để duy trì tiến độ với thời tiết nắng nóng.

"Ngay ngày thứ 2, tôi đã tự hỏi liệu mình có thể đi đến Hà Nội hay không, hay nên quay đầu", anh kể. Sự hoài nghi xuất hiện sớm cho thấy khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế trong những hành trình dài kiểu này.

Hành trình xuyên Việt của Andrreii bắt đầu từ Nha Trang.

Khác với các chuyến đi có tổ chức, Andrreii hoàn toàn tự chủ về mọi thứ. Trước khi khởi hành, anh đã chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Trong suốt quá trình di chuyển, anh tiếp tục duy trì thu nhập thông qua công việc từ xa, đồng thời sử dụng kênh TikTok "Chàng trai Nga" như một kênh ghi chép nhật ký cá nhân về hành trình.

Sau hơn 3 tuần, Andrreii đã hoàn thành khoảng 545 km, tương đương gần một nửa tổng quãng đường dự kiến. Tùy vào địa hình và khả năng tiếp cận các điểm lưu trú, quãng đường di chuyển mỗi ngày của anh dao động từ 30 km đến gần 50 km. Anh tự đánh giá đây là mức vận động cao đối với hình thức đi bộ đơn độc, không có nhân sự hỗ trợ y tế hay tiếp tế đi kèm.

Một điểm đáng nhớ trong hành trình là sự thân thiện của con người tại mỗi vùng anh đi qua. Theo ghi nhận của Andrreii, người dân tại nhiều khu vực chủ động tiếp cận, từ việc hỏi thăm, chỉ đường đến mời ăn uống hoặc tham gia các sinh hoạt cộng đồng.

"Việc đi bộ qua nhiều tỉnh, thành giúp tôi tiếp cận trực tiếp với đời sống thường nhật, thay vì các không gian được thiết kế cho du lịch", Andrreii nói và cho biết thêm lộ trình đi bộ đặt ra nhiều giới hạn.

Biến cố

Song song với tiến độ di chuyển, các rào cản về thể chất đã sớm xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu của hành trình. Đến ngày thứ 3, Andrreii đối mặt với tình trạng phồng rộp nghiêm trọng ở nhiều vị trí trên bàn chân. Đây là vấn đề phổ biến trong đi bộ đường dài, nhưng dưới tác động của cường độ vận động cao và môi trường nắng nóng, các vết thương gây đau đớn và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì tốc độ.

Các vết phồng rộp tiếp tục phát sinh. Sự thay đổi trong cách bước đi lại khiến áp lực dồn nhiều hơn lên các khớp, đặc biệt là đầu gối và cổ chân. Andrreii buộc phải điều chỉnh tư thế bước đi để tránh cơn đau.

Để hạn chế nguy cơ chấn thương sâu, anh phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ như băng cố định khớp. Theo thời gian, Andrreii cho biết cơ lưng dần quen với sức nặng của balo và đôi chân dần chịu được ngưỡng vận động mới.

Tuy nhiên, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi Andrreii đến Đà Nẵng vào giữa tháng 4. Tình trạng viêm ngón chân kèm theo sưng tấy và dấu hiệu nhiễm trùng đã buộc anh phải tạm dừng hành trình trong 3 ngày. Đây là lần gián đoạn hoàn toàn đầu tiên kể từ khi khởi hành từ Nha Trang.

"Tôi đã nghiêm túc nghĩ đến việc dừng lại", Andrreii chia sẻ. Khoảng nghỉ này không chỉ phục vụ mục đích điều trị y tế mà còn là giai đoạn để anh đánh giá lại tính khả thi của mục tiêu Hà Nội.

Sau khi sức khỏe cải thiện, anh tiếp tục thực hiện chặng đường vượt đèo Hải Vân. Đây là khu vực có địa hình dốc với nhiều khúc cua hiểm trở, đòi hỏi thể lực và sự tập trung cao hơn đáng kể so với các cung đường bằng phẳng trước đó.

Tìm hiểu sâu cuộc sống của người dân bản địa là mục tiêu của Andrreii trên hành trình xuyên Việt.

Ngoài áp lực địa hình, nắng nóng đặc trưng của miền Trung trở thành thách thức thường trực, khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Anh buộc chia nhỏ quãng đường để tránh nắng và bổ sung nước, nhưng không phải lúc nào cũng dễ tìm được chỗ nghỉ phù hợp.

Theo kế hoạch, Andrreii ưu tiên tìm kiếm nhà nghỉ hoặc homestay dọc tuyến đường. Tuy nhiên, thực tế lại không khớp với kế hoạch. Có những ngày anh phải đi bộ tới gần 50 km mới tìm được nơi lưu trú phù hợp, hoặc thậm chí bị khách sạn từ chối.

Anh buộc phải tìm phương án thay thế trong đêm. Để dự phòng, anh mang theo một tấm thảm cá nhân, có thể sử dụng để nghỉ tạm khi không tìm được nơi lưu trú.

Bên cạnh đó, hành trình đi bộ của Andrreii đi qua nhiều cung đèo vắng, hiếm hàng quán nên việc ăn uống khá khó khăn. Do balo không đủ chỗ chứa nhiều đồ, anh thường mua sẵn bánh mì rồi buộc phía trước balo để mang theo, giúp cầm cự qua những lúc đói trên đường dài.

Ở thời điểm hiện tại, Andrreii đã hoàn thành gần một nửa chặng đường từ Nha Trang đến Hà Nội. Cựu nhân viên kinh doanh cho biết phần còn lại vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khó dự đoán, bao gồm thể trạng, điều kiện thời tiết và khả năng duy trì kỷ luật di chuyển.

"Hành trình 1.300 km này không giống một chuyến du lịch trải nghiệm, mà là thử thách về sức bền, khả năng xử lý tình huống và giới hạn của bản thân tôi tại Việt Nam", Andrrei nói.