Chàng trai 21 tuổi có vợ đẹp nhờ chăm đến quán bi-a mỗi ngày

Ban đầu chỉ chơi bi-a cho vui, Hiếu dần có lý do đặc biệt để ghé quán mỗi ngày. Sau nhiều lần "canh" đúng ca Trang làm, anh chinh phục được cô gái mình thích.

Mạnh Hiếu (21 tuổi, Hà Nội) thi thoảng ghé quán bi-a do anh trai mở để chơi cùng bạn bè. Thời gian đầu, anh chỉ đơn giản coi đây là nơi giải trí quen thuộc sau giờ học, giờ làm.

Mọi thứ thay đổi khi Thu Trang (20 tuổi) xin vào làm nhân viên tại quán. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã chú ý tới cô gái có ngoại hình xinh xắn, dễ thương và tính cách hoạt bát.

"Lúc đầu, tôi đến quán chỉ để chơi bi-a thôi. Nhưng từ khi gặp Trang thì tôi tới chỉ để tìm cô ấy", Hiếu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hiếu là người chủ động làm quen trước. Những ngày sau đó, anh thường xuyên kiếm cớ trò chuyện, trêu ghẹo Trang.

Tuy nhiên, Trang lại không có thiện cảm với Hiếu ngay từ đầu. Cô cho biết thời điểm mới quen, thậm chí còn thấy "hơi ghét" Hiếu vì bị trêu quá nhiều.

Dẫu vậy, việc gặp mặt gần như mỗi ngày khiến cả hai dần thân thiết hơn. Hiếu thường xuyên giúp đỡ Trang trong công việc, thỉnh thoảng mua đồ ăn, hỏi han lúc cô mệt. Bạn bè tại quán cũng nhanh chóng nhận ra việc chàng trai chỉ xuất hiện vào đúng ca làm của Trang.

"Có hôm tôi bận nhưng vẫn chạy qua quán chỉ để ngồi nói chuyện vài câu với Trang rồi về", Hiếu nói.

Dần dần, sự vui tính và kiên trì của Hiếu khiến cô rung động. Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, Hiếu còn chơi bi-a khá giỏi, nói chuyện hài hước và luôn tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Sau một thời gian trò chuyện, Hiếu quyết định rủ Trang đi chơi riêng. Buổi hẹn đầu tiên của cặp đôi diễn ra giản dị với món bánh mì thịt xiên ở chợ Đồng Xuân. Tuy nhiên, hành trình hôm đó lại không hề suôn sẻ.

"Lúc đi thì nắng to, đường đông tắc cứng. Đến lúc về lại mưa, hai đứa ướt hết", Hiếu nhớ lại.

Dù vậy, điều khiến anh vui nhất là sau buổi đi chơi đầy sóng gió, cả hai thấy hợp nhau hơn. Sau đó, họ chính thức hẹn hò.

Sau này khi được hỏi lý do đồng ý yêu, Trang khiến bạn trai bật cười với câu trả lời: "Thấy anh hài hài nên yêu thử".

Hiện cặp đôi đã bên nhau hơn một năm và chuẩn bị tổ chức đám cưới vào ngày 18/5.

