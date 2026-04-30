Chân sút 42 triệu euro đổi đời ở Saudi Arabia

Từ mức lương khiêm tốn tại Brentford, tiền đạo Ivan Toney đang hưởng đãi ngộ hậu hĩnh khi chấp nhận sang Saudi Arabia chơi bóng.

Bên cạnh mức phí chuyển nhượng 42 triệu euro để trả cho Brentford vào năm 2024, Al Ahli còn chấp nhận chi mức lương xấp xỉ 480.000 euro mỗi tuần, tương đương hơn 25 triệu euro mỗi năm. Nếu tính thêm các khoản thưởng thành tích, con số này có thể tăng lên hơn 500.000 euro mỗi tuần.

Khi còn khoác áo Brentford, Toney có mức thu nhập chỉ khoảng 1,2 triệu euro mỗi năm, theo Capology. Sự chênh lệch lớn giúp tiền đạo người Anh tích lũy khối tài sản đáng kể khi sang châu Á thi đấu ở tuổi 30.

Với mức lương hậu hĩnh tại Al Ahli, Toney nhanh chóng trở thành cầu thủ người Anh có thu nhập cao nhất hiện tại. Anh vượt qua hai ngôi sao của “Tam sư” là Harry Kane (480.000 euro/tuần) và Jude Bellingham (406.000 euro/tuần) trong danh sách.

Với Al Ahli, quyết định chiêu mộ Toney cũng nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chân sút người Anh góp công lớn giúp CLB Saudi Arabia giành cú đúp danh hiệu AFC Champions League trong hai năm liên tiếp, đồng thời chinh phục thêm Siêu cúp Saudi Arabia.

Ở mùa giải này, Toney dẫn đầu danh sách ghi bàn của Al Ahli với 37 bàn sau 45 trận trên mọi đấu trường. Trước đó, ở mùa 2024/25, cựu tiền đạo Brentford cũng cán mốc 30 bàn sau 44 trận.

Với phong độ ổn định cùng mức thu nhập “khủng”,Toney không chỉ khẳng định giá trị chuyên môn mà còn trở thành một trong những cầu thủ có bước ngoặt tài chính ấn tượng nhất khi rời châu Âu sang Saudi Arabia thi đấu.

