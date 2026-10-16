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Kinh doanh

Chân dung tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng

  • Thứ sáu, 16/10/2026 19:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ngày 16/10, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước, kể từ ngày 15/10.

Ông Phạm Đức Thắng đảm nhiệm vị trí này thay ông Trần Quân, người được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 từ tháng 9/2026.

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Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá ông Thắng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong ngành Tài chính và công tác tổ chức cán bộ. Ông Thắng đã công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính từ tháng 12/2018, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Bộ trưởng đề nghị trên cương vị mới, ông Thắng cùng tập thể lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quản lý dòng tiền an toàn, hiệu quả, phục vụ công tác điều hành của Bộ Tài chính và Chính phủ.

Ông Phạm Đức Thắng sinh ngày 14/9/1976, quê Hải Phòng, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân khoa học và cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông bắt đầu công tác tại Trung tâm Tin học thống kê, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) từ tháng 9/1998. Sau đó, ông chuyển sang công tác tổ chức cán bộ trong ngành Thuế và từng giữ chức Phó Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế.

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Ông Phạm Đức Thắng, tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Ảnh: TBTCO.

Giai đoạn 2012-2014, ông công tác tại Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Từ tháng 2/2014 đến tháng 11/2018, ông làm việc tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, lần lượt giữ chức Phó Vụ trưởng và Quyền Vụ trưởng.

Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đảm nhiệm vị trí này đến giữa tháng 10/2026.

Cũng tại hội nghị, Bộ Tài chính công bố quyết định của Bộ trưởng về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

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Theo Việt Linh/Tiền Phong

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