Trước bóng chuyền, Aekpatcha chưa từng chơi môn thể thao nào khác. Cô cho rằng điểm mạnh của mình nằm ở khả năng đỡ bước một, còn kỹ năng muốn cải thiện hơn nữa là tấn công. Khi lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để tham dự VNL 2026, Aekpatcha rất vui và hạnh phúc. Việc được thi đấu ở đấu trường đẳng cấp thế giới giúp cô có cơ hội quan sát, học hỏi cách chơi của những vận động viên hàng đầu đến từ nhiều quốc gia.