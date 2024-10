Chặn 19 đối tượng từ Đồng Nai qua Bình Thuận giải quyết mâu thuẫn

Công an hai huyện ở Bình Thuận vừa phối hợp kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang hung khí, đi xe khách từ Đồng Nai qua với mục đích giải quyết mâu thuẫn mua bán hải sản.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng Công an thị xã La Gi vừa phối hợp cùng Công an huyện Hàm Tân kịp thời ngăn chặn nhóm 19 đối tượng đi xe khách từ Đồng Nai qua thị xã La Gi, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó vào sáng 23/10, qua công tác tuần tra và nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã La Gi ghi nhận thông tin về việc có một nhóm đối tượng thường trú tại tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị kéo đến khu vực Ba Đăng, xã Tân Hải (thị xã La Gi) để đánh nhau với một số đối tượng tại địa phương.

Lực lượng chức năng đưa nhóm 19 đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ động cơ. Ảnh: CACC.

Ngay sau đó, công an huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến ra vào địa bàn, đặc biệt tại khu vực Ba Đăng.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Công an thị xã La Gi phối hợp cùng Công an huyện Hàm Tân phát hiện ô tô khách biển số 60B-057.xx có biểu hiện nghi vấn, đang lưu thông từ huyện Hàm Tân vào thị xã La Gi nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 19 đối tượng nam thanh niên đang ngồi trên xe, cùng một số hung khí, bình xịt hơi cay được mang theo.

Sau đó, Công an thị xã La Gi đưa các đối tượng trên cùng phương tiện, tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ động cơ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn trong làm ăn mua bán hải sản tại khu vực bờ biển Ba Đăng - Tân Hải - La Gi nên các đối tượng từ Đồng Nai đến thị xã La Gi để giải quyết.