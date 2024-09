Vận động viên dùng mái chèo đánh nhau ở Huế

Ẩu đả xảy ra giữa hai đội tại giải đua ghe truyền thống toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 2/9, các vận động viên lấy mái chèo đánh nhau.

Ngày 4/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị tổ chức giải đua ghe truyền thống toàn tỉnh mừng Quốc khánh trên sông Hương đoạn chảy qua TP Huế vào ngày 2/9, xác nhận có sự việc trên.

Các vận động viên từ hai ghe đua dùng mái chèo để đánh nhau. Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai đội đua ẩu đả tại giải đua này.

Đoạn clip cho thấy, trong quá trình đua ghe, hai đội đua (một đội mặc áo xanh, một đội mặc áo đỏ) xảy ra cãi vã và gần như ngay lập tức, các vận động viên trên ghe dùng mái chèo đánh nhau. Sự việc chỉ lắng lại khi ghe của đội mặc áo đỏ bị chìm, nhiều vận động viên rơi xuống sông và lực lượng CSGT đường thuỷ có sự can ngăn.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi các vận động viên hành động như vậy tại giải đua ghe truyền thống kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước.

Đại diện Sở Văn hoá Thể thao Thừa Thiên - Huế cho biết: "Trước khi giải đua diễn ra, chúng tôi đã tổ chức họp, thông qua và phổ biến điều lệ giải. Ban tổ chức cũng làm việc với lực lượng công an để đảm bảo an ninh, trật tự rất kỹ. Tuy nhiên, tình trạng các vận động viên ẩu đả vẫn diễn ra, rất may không có người bị thương. Chúng tôi đã mời hai đội đua đến làm việc".

Giải đua ghe trên sông Hương dịp Quốc khánh là giải đua truyền thống và có quy mô lớn tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đình Hoàng.

Giải đua ghe truyền thống toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mừng Quốc khánh năm nay (năm thứ 35 được tổ chức) thu hút nhiều đội đua cấp phường, xã đến từ 9 huyện, thị xã và TP Huế, với hơn 300 vận động viên.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra ẩu đả tại các giải, lễ hội đua ghe tại Thừa Thiên - Huế. Gần đây nhất, cuối tháng 4, tại lễ hội đua ghe kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 trên sông Lợi Nông (phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ) cũng xảy ra ẩu đả giữa khán giả, vận động viên và giữa các vận động viên với nhau.