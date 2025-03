​Champions League vẫn là sân chơi của những nhà vô địch

Dù thể thức Champions League thay đổi, lịch thi đấu trở nên khắc nghiệt hơn và các đội bóng phải thích nghi với một mùa giải đầy biến động, có một điều vẫn không đổi: khi giải đấu bước vào giai đoạn quan trọng, những ông lớn châu Âu lại khẳng định vị thế.

Lượt đi vòng 1/8 vừa khép lại, và một lần nữa, những tên tuổi quen thuộc lại vươn lên: Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, Barcelona, Liverpool… Những đội bóng giàu truyền thống không chỉ sống sót qua vòng phân hạng, mà còn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Vòng phân hạng Champions League năm nay từng chứng kiến không ít bất ngờ, khi những đội bóng mạnh như Real Madrid, Bayern Munich gặp khó khăn. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn loại trực tiếp, bản lĩnh và đẳng cấp lên tiếng.

Nếu chỉ xét kết quả lượt đi, vòng tứ kết Champions League có thể sẽ bao gồm: Arsenal-Real Madrid, Liverpool-Aston Villa, Barcelona-Dortmund hoặc Lille, Bayern-Inter,

Một danh sách mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng nhận ra rằng: những đội bóng giàu truyền thống vẫn nắm giữ cuộc chơi. Với 36 danh hiệu Champions League trong tay những đội đang có lợi thế, có thể nói rằng châu Âu vẫn thuộc về những cái tên cũ.

Real Madrid không có trận đấu hay nhất trước Atletico Madrid ở lượt đi. Họ bị đối thủ cùng thành phố gây e nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, bằng cách nào đó, Real Madrid vẫn giành chiến thắng 2-1.

Với việc Kylian Mbappe đang đạt phong độ cao cùng Jude Bellingham hoàn toàn bình phục, Real Madrid có thêm nhiều phương án để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Champions League thứ 16 trong lịch sử. Metropolitano sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng khi nhắc đến Real Madrid ở Champions League, không gì là không thể.

Bayern Munich từng có một vòng bảng chật vật: thua 0-3 trước Feyenoord, suýt bị Celtic kéo vào hiệp phụ trong trận play-off lượt về vòng knock-out. Nhưng khi bước vào vòng 1/8, thầy trò Vincent Kompany đã chứng minh vì sao mình luôn là ứng viên vô địch.

Đối đầu Leverkusen, Bayern không mắc sai lầm. Harry Kane tỏa sáng, hàng thủ vững chắc, chiến thuật hợp lý - tất cả giúp họ giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Bayern là đội bóng hiếm hoi luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm. Họ có thể không ổn định trong giai đoạn đầu mùa, nhưng một khi Champions League bước vào thời khắc quyết định, "Hùm xám" luôn trở thành một cỗ máy chiến thắng.

Không đội nào chật vật như Liverpool trong lượt đi vòng 1/8. Đối đầu PSG ngay tại Parc des Princes, họ bị đối thủ dồn ép suốt cả trận. Nhưng khi trọng tài thổi còi kết thúc, đội giành chiến thắng vẫn là Liverpool.

Đó không chỉ là một trận đấu mà Liverpool phải phòng ngự nhiều hơn tấn công, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự. Dù bị PSG dồn ép, họ vẫn trụ vững, chờ đợi cơ hội và tận dụng nó một cách hoàn hảo.

Với phong độ hiện tại, Liverpool không chỉ là ứng viên, mà còn là đội bóng khó bị đánh bại nhất tại giải đấu này. Họ đang có mùa giải ấn tượng, và Champions League có thể sẽ là danh hiệu hoàn hảo cho Arne Slot trong năm đầu tiên dẫn dắt CLB.

Các đội bóng lớn khác cũng hoàn thành nhiệm vụ. Arsenal đè bẹp PSV ngay trên đất Hà Lan, Inter hạ Feyenoord ở Rotterdam, Aston Villa vượt qua Club Brugge. Những ứng viên đều giữ vững phong độ, và đó chính là lý do Champions League năm nay trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Với việc không có ông lớn nào sảy chân, cuộc đua tứ kết hứa hẹn rất gay cấn. Những đội bóng mạnh vẫn còn nguyên vẹn, và khi tất cả đều đang ở trạng thái tốt nhất, sẽ không có chỗ cho những sai lầm.

Champions League năm nay mang đến nhiều đổi mới, nhưng trật tự cũ vẫn được duy trì. Những đội bóng giàu truyền thống vẫn là những ứng viên sáng giá nhất.

Vòng tứ kết sắp đến gần, và chúng ta có thể chắc chắn một điều: chỉ những đội bóng bản lĩnh nhất mới có thể giành quyền đi tiếp. Và trong cuộc chiến này, những cái tên quen thuộc vẫn là những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch.

Champions League đang nóng hơn bao giờ hết. Và những nhà vô địch thực sự không bao giờ gục ngã.

