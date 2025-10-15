Chạm vào ánh sáng - khi kính kể câu chuyện của ngôi nhà hiện đại

Ưu tiên ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm năng lượng, nhiều gia đình chọn sử dụng các loại kính tính năng cao như kính tiết kiệm năng lượng, kính siêu trắng và kính chống phản quang.

Nhiều gia đình trẻ tại đô thị Việt Nam đang chuyển hướng sang phong cách sống xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên và vật liệu thân thiện môi trường. Với khí hậu nhiệt đới, ngôi nhà hiện đại không chỉ cần đẹp mà còn phải mát, tiết kiệm điện và dễ bảo dưỡng. Kính kiến trúc hiện nay không đơn thuần là lớp ngăn giữa trong và ngoài, mà là “bộ lọc” thông minh điều tiết ánh sáng, nhiệt và màu sắc.

Các chuyên gia cho biết những dòng kính được sử dụng phổ biến hiện nay là kính tiết kiệm năng lượng, kính siêu trắng và kính chống phản quang. Những dòng kính này thường thấy ở các công trình cao tầng hoặc nhà phố theo phong cách tối giản, Bắc Âu.

Kính tiết kiệm năng lượng - lá chắn thông minh cho cửa sổ và cửa ra vào

Khí hậu nhiệt đới khiến các căn hộ chịu nắng gắt gần như quanh năm, làm mức tiêu thụ điện điều hòa luôn cao. Kính tiết kiệm năng lượng được xem là giải pháp vật liệu thông minh cho cửa sổ, cửa ra vào hoặc logia hướng Tây - nơi dễ hấp nhiệt nhưng cần giữ ánh sáng.

Loại kính này có lớp phủ đặc biệt giúp phản xạ nhiệt bên ngoài, giữ mát bên trong mà vẫn cho ánh sáng tự nhiên xuyên qua. Về lâu dài, kính tiết kiệm năng lượng là giải pháp hiệu quả trong việc tiết kiệm điện. Do điều kiện khí hậu Việt Nam nóng ẩm, nhiều nắng, kính tiết kiệm năng lượng giúp giảm tải đáng kể cho điều hòa và còn có ưu điểm giữ nhiệt vào mùa lạnh, điều mà phim cách nhiệt không làm được.

Theo các chuyên gia vật liệu xây dựng, việc sử dụng kính Low-E có thể giảm hơn 50% năng lượng tiêu thụ cho điều hòa, cản bức xạ mặt trời tới 79%, đồng thời hạn chế tới 99% tia UV gây hại cho da và đồ nội thất.

Không chỉ ứng dụng trong các dự án cao cấp, hiện nay nhiều tòa chung cư mới cao cấp tại các thành phố lớn cũng sử dụng loại kính này cho toàn bộ hệ thống cửa sổ để vừa tiết kiệm năng lượng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ kiến trúc.

Kính tiết kiệm năng lượng giúp giảm hơn 50% điện điều hòa và chặn tới 99% tia UV, cản bức xạ mặt trời tới 79%.

Kính siêu trắng và chống phản quang - lựa chọn cho không gian sống hiện đại

Kính siêu trắng và kính chống phản quang đang trở thành xu hướng trong thiết kế nội thất hiện đại nhờ khả năng tối ưu ánh sáng và thẩm mỹ. Kính siêu trắng, sản xuất theo công nghệ low-iron với hàm lượng sắt dưới 0,01%, đạt độ truyền sáng lên tới 91,5%. Loại kính này mang lại không gian sáng tự nhiên, trung thực màu sắc, phù hợp với phong cách Bắc Âu.

Kính có độ dày 3-15 mm, với kích thước thông dụng và khổ lớn tới 3.300 x 6.000 mm, có khả năng đáp ứng nhu cầu của các công trình với mặt dựng lớn. Kính siêu trắng thường được dùng cho vách ngăn, lan can hay mặt tiền lớn. Tại Việt Nam, Viglacera cung cấp kính siêu trắng đạt chuẩn châu Âu.

Kính siêu trắng Viglacera đạt tiêu chuẩn EN 572-2: 2012 và mục 5.2.3; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 tiêu chuẩn JC/T 2001-2009 dùng để chế tạo pin mặt trời.

Trong khi đó, kính chống phản quang đẩy độ truyền sáng lên tới 98%, giảm phản xạ xuống còn 2% nhờ lớp phủ kim loại đặc biệt. Loại kính này hạn chế chói lóa, hiển thị rõ ràng từ cả hai phía, lý tưởng cho tủ trưng bày, kệ trang sức, khung tranh hay gương soi cao cấp. Nó còn được ứng dụng trong vách ngăn, cửa kính phòng khách, phòng tắm, mang lại sự riêng tư mà vẫn giữ độ sáng tự nhiên.

Kính chống phản quang (phải) cho tầm nhìn xuyên thấu rõ nét, trong khi kính thường (trái) bị phản chiếu, làm mờ hình ảnh.

Với sự kết hợp giữa thẩm mỹ, kính siêu trắng và chống phản quang là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống tinh tế, hiện đại.

Sự kết hợp cho ngôi nhà thông minh

Sự kết hợp giữa kính tiết kiệm năng lượng, siêu trắng và chống phản quang đang định hình xu hướng kiến trúc hiện đại tại Việt Nam. Không gian mở, ánh sáng tự nhiên ngập tràn và tiết kiệm năng lượng - tất cả tạo nên một ngôi nhà vừa đẹp mắt, vừa bền vững. Các kiến trúc sư nhận định, đây là lựa chọn lý tưởng cho nhà phố, căn hộ cao cấp hay văn phòng sáng tạo.

Sử dụng kính siêu trắng làm lan can uốn cong mang đến vẻ ngoài ấn tượng cho công trình Resort Angsana Quan Lạn Hạ Long.

Quan trọng hơn, kính của Viglacera được sản xuất trong nước, giá thành hợp lý. Điều này giúp gia đình trẻ dễ dàng hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước mà không phải đau đầu về ngân sách.

Viglacera là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong sản xuất kính kiến trúc, từ phôi kính/ kính nguyên liệu đến kính tiết kiệm năng lượng và các loại kính kiến trúc cao cấp với công nghệ đạt chuẩn châu Âu. Việc tự chủ sản xuất giúp giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận vật liệu xanh. Kính tiết kiệm năng lượng của Viglacera đã đạt chứng nhận EPD quốc tế. Viglacera mong muốn đưa vật liệu Việt vươn tầm quốc tế, tạo không gian kiến trúc hiện đại, phù hợp khí hậu đô thị.