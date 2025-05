‘Cha tôi, người ở lại’ chưa hết tranh cãi

"Cha tôi, người ở lại" từng bước khai mở chuyện tình cảm đặc biệt giữa An và Nguyên. Nhiều tuần qua, một số nhân vật trong phim không ngừng gây tranh cãi.

Tuần này, nhân vật Liên do Thu Quỳnh đảm nhận có nhiều thời lượng xuất hiện, nhưng vẫn là cảnh khóc lóc, vùng vằng, buông lời cay nghiệt. Hôn nhân tan vỡ, mất chồng, hai lần mất con, Liên cũng chất chứa nỗi đau, giằng xé nội tâm bên trong. Thật khó để người xem đồng cảm khi nhân vật luôn là “kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác”.

Khoảnh khắc xúc động hiếm hoi

Hàn gắn sau rạn nứt, An (Ngọc Huyền) mang đồ ăn cho Nguyên (Trần Nghĩa), hai người vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ. Trên đường về, Liên (Thu Quỳnh) tới gặp Nguyên, kể chuyện Thảo (Thanh Huế) phải cấp cứu vì suy nhược cơ thể. Đáng nói, Liên nổi trận lôi đình khi Nguyên nói về An.

"An vừa là quá khứ, vừa là hiện tại, cũng vừa là tương lai của con", Nguyên kiên quyết khẳng định.

Một lần nữa Liên rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ tháng ngày cô độc trở lại. Những ngày sau, Liên chìm sâu vào dòng suy nghĩ vô tận, giam mình trong bốn bức tường. Nghe con trai động viên, Liên gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa, song ký ức năm xưa ùa về khiến cô ngất xỉu, nhập viện sau đó.

Đang điều trị cho mẹ, Nguyên tiếp tục nhận tin bố Bình (NSƯT Thái Sơn) ngất xỉu trước cửa quán chay, được Quyên (NSƯT Kiều Anh) kịp thời đưa đi cấp cứu. Tránh gây hoang mang, Nguyên gọi bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và Việt (Thái Vũ) ra gặp riêng, tiết lộ bố Bình xuất hiện nang lớn ở thận, có nguy cơ chuyển biến ung thư.

Trước khi có kết quả chính thức, Việt xin phép Quyên cho anh hiến thận, được mẹ chấp thuận. Tương tự, Nguyên và bố Chính cũng xác định tinh thần sẵn sàng hiến thận nếu cần. Chuyện đến tai Liên khiến cô mất bình tĩnh, phản đối kịch liệt. Tình cờ, An và bố Bình nghe được.

Cả nhà hạnh phúc nhận tin mừng về sức khỏe của bố Bình.

Chẳng nói chẳng rằng, bố Bình rời khỏi bệnh viện khiến mọi người hớt hải chạy đi tìm. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố Bình tâm sự trước di ảnh vợ. Hơn hết, ông muốn tự mình vượt qua thử thách, không làm ảnh hưởng tới ai. Trở lại bệnh viện, kết quả cho thấy bố Bình chỉ bị suy thận nhẹ còn nang là lành tính. Khoảnh khắc đó cả nhà vỡ òa, ôm chầm lấy nhau.

Ở một diễn biến khác, Chi (Thùy Dương) và Việt (Thái Vũ) bắt đầu gặp gỡ, phát triển mối quan hệ. Đầu tiên, Chi và bố (NSƯT Đức Hùng) thưởng thức và ấn tượng với những món ăn được chế biến bởi Việt. Tiếp đó, Chi và Việt hội ngộ tại một quán ăn, nơi hai người hiểu thêm về nhau.

Trong khi đó, Chính say xỉn tới nhà Tuệ Minh (Lương Thu Trang). Đúng như dự đoán tuần trước, cặp đôi tháo gỡ mâu thuẫn, hiểu lầm về nhau. Thậm chí, cả hai còn khiến người xem ngượng ngùng bởi màn cầu hôn sến sẩm. Đồng thời, Bình và Quyên cũng được cả nhà đẩy thuyền cật lực.

Bầu không khí bỗng mù mịt khi An gặp lại bạn học cũ khiến Nguyên bức xúc. Đôi bên liên tục trách móc nhau vì mối quan hệ mập mờ năm xưa, tái khởi động chiến tranh lạnh. Tự tìm hiểu, xâu chuỗi sự việc, Việt hiểu rằng mối quan hệ giữa An và Nguyên sâu sắc hơn nhiều năm trước. Anh đầu bếp nhận ra hương vị tình yêu giữa hai người.

Tranh cãi bủa vây

Càng về cuối, Cha tôi, người ở lại càng gây tranh cãi mỗi khi An, Nguyên, Liên xuất hiện. Khi các nhân vật khác dần nhận về cái kết có hậu thì câu chuyện dang dở về bộ ba này cần sớm được khép lại.

Từ đầu, Liên được xây dựng là một nhân vật có tâm lý phức tạp, trải qua nhiều biến cố. Bảo thủ, cố chấp, cay nghiệt làm nên thương hiệu cho Liên. Điển hình, Liên thuyết phục, lôi kéo Nguyên bằng mọi cách để con trai đồng ý về bên mình. Ưng ý Thảo, Liên dàn dựng mai mối mà chẳng hỏi ý kiến Nguyên.

Mất mát lớn, đau khổ nhiều nhưng thật khó để khán giả đồng cảm với những gì mà Liên đã làm: "Đặc sản gào thét, trợn mắt đến đoạn nào có diễn viên này muốn tua thật nhanh", "Đây là cái giá mà Liên phải trả, đó là sự đơn độc không một ai bên cạnh, mãi là nỗi đau tinh thần hơn là nỗi đau thể xác", "Không thể cảm thông một chút nào với nhân vật này. Nhìn thấy là ức chế".

Bộ phim gây tranh cãi về mối quan hệ giữa An và Nguyên.

Vòng luẩn quẩn là cụm từ mô tả chính xác mối quan hệ giữa An và Nguyên. Kể từ khi Cha tôi, người ở lại lên sóng, tuyến truyện An - Nguyên được chú ý hơn cả. Nhiều lần chối bỏ cảm xúc, cả hai nô đùa giữa lằn ranh gia đình và tình yêu và điều đó khiến nhiều người bức xúc. Một mặt khán giả không cảm thấy thuyết phục nếu An - Nguyên đến với nhau. Mặt khác, họ trân quý gia đình năm bố con không muốn bất kỳ ai thay đổi vai trò.

Trên các nền tảng mạng xã hội sau tập phim mới nhất, An - Nguyên vẫn là tâm điểm tranh cãi: "Miệng cứ mãi là anh em một nhà xong quay ra yêu nhau", "Không phải ruột thịt, lại gắn bó với nhau từ bé, phát sinh tình cảm là chuyện bình thường, cảm xúc thì làm sao điều khiển được".

Cha tôi, người ở lại chỉ còn 3 tập phim, do đó khán giả cũng đang đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về kết phim.