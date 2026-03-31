Cha Tóc Tiên mong con hạnh phúc

Cha Tóc Tiên đăng ảnh chụp cùng nữ ca sĩ. Ông nhắn nhủ con gái luôn cố gắng, sống trách nhiệm và chan hòa.

Mới đây, trên trang cá nhân, cha của nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ bài thơ thay cho những lời nhắn nhủ tới con gái. Thông qua bài thơ, ông bày tỏ từ bé, Tóc Tiên đã được rèn luyện, học hành tử tế. Sau đó, cha Tóc Tiên nhắn nhủ con gái hãy luôn cố gắng, sống trách nhiệm, chan hòa, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông cũng mong con gái hạnh phúc.

Cuộc sống của Tóc Tiên có nhiều thay đổi thời gian qua. Ảnh: FBNV.

“Luôn hạ mình, mở lòng ra con nhé / Để yêu thương và tha thứ / Luôn học hỏi, vì đời là bể học / Luôn khiêm nhu vì lắm kẻ hơn mình / Sống xứng đáng với truyền thống gia đình / Ba nguyện ước hàng đêm con thành đạt, hạnh phúc cho thỏa ý ba” là một phần nội dung bài thơ. Phía dưới, Tóc Tiên gửi lời cảm ơn đấng sinh thành.

Đây là bài viết đầu tiên của cha Tóc Tiên dành cho nữ ca sĩ kể từ khi cô trải qua biến cố hôn nhân. Giọng ca sinh năm 1989 xác nhận cô và nhà sản xuất Touliver ly hôn thông qua một bài đăng vào tháng 1. Ít ngày sau đó, hình ảnh 2 người gặp gỡ nhau tại TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cặp sao tái hợp. Sau đó, Tóc Tiên giải thích 2 người vẫn phải giải quyết một số vấn đề chung. Hơn hết, họ vẫn coi nhau là bạn bè nên việc gặp nhau cũng dễ hiểu.

Cuối tháng 2, khi có khán giả đặt câu hỏi về tình trạng của Tóc Tiên sau khi ly hôn, nữ ca sĩ khẳng định cô vẫn ổn. Thời điểm đó, một bài đăng trên mạng xã hội về Tóc Tiên thu hút lượt tương tác lớn. Nội dung bài viết là: “Chị Tóc Tiên đang thật sự ổn không hay cố tỏ ra là mình ổn vậy”.

Dưới bài đăng, Tóc Tiên phản hồi: “Chị không phải người cố thể hiện ra cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”.