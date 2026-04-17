Cha đánh con bằng dép gây phẫn nộ ở TP.HCM

Đoạn clip ghi cảnh bé trai bị cha đánh bằng dép lan truyền nhanh trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh cãi. Công an đang xác minh, làm rõ hành vi và mức độ vi phạm.

Ngày 17/4, Công an phường Phú An (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng dép đánh con trai, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh người đàn ông cầm dép đánh bé trai lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh người đàn ông liên tục dùng dép và tay đánh vào người một bé trai nhỏ tuổi ngay trong khu dân cư. Dù cháu bé tìm cách né tránh và bỏ chạy, người này vẫn kéo lại và tiếp tục hành vi bạo lực, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An, TP.HCM.

Người đàn ông trong clip được xác định là Trần L, cha ruột của bé trai tên Trần N. Sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã mời người này lên làm việc để xác minh, làm rõ nguyên nhân và mức độ vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời xem xét xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.