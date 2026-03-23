Cha 'đổi mạng' cứu hai con khỏi dòng nước xoáy

  • Thứ hai, 23/3/2026 12:26 (GMT+7)
Thấy hai con bị sóng biển cuốn ra xa trong lúc tắm, anh N. đã không ngần ngại lao mình xuống dòng nước dữ.

Ngày 23/3, một lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đau lòng khiến một người đàn ông tử vong.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: T. Liêm.

Nạn nhân được xác định là anh N.P.N (42 tuổi, ngụ tại xã Cam Lâm).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22/3, anh N. cùng gia đình ra khu vực bãi biển đối diện khu đô thị Golden Bay Cam Ranh 1 để tắm biển. Đến khoảng 17h, trong lúc đang vui chơi, hai con ruột của anh N. bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa, rơi vào tình trạng chới với nguy kịch.

Ngay lập tức, anh N. đã lao ra giữa dòng nước để cứu các con. Bằng nỗ lực phi thường của người cha, anh đã lần lượt đưa được hai con vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do quá đuối sức sau cuộc vật lộn với sóng dữ, anh N. đã bị dòng nước nhấn chìm ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, những người dân tắm biển gần đó đã nhanh chóng bơi ra đưa anh N. lên bờ và tiến hành sơ cứu tại chỗ, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo lãnh đạo xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông tử vong là lao động chính, vợ không có công việc ổn định. Hôm xảy ra vụ việc, gia đình bốn người, cùng một người thân đi tắm biển thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Cha tử vong, con trai bị thương sau tiếng nổ lớn từ bếp

Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bếp ăn, người dân chạy đến kiếm tra và phát hiện một trong hai nạn nhân tử vong.

06:37 3/2/2026

Đã tìm thấy nạn nhân cuối vụ đuối nước ở Mỹ Khê

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ 3 cha con đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê. Đến chiều nay (22/2), thi thể người cha đã được tìm thấy, khép lại nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

17:00 22/2/2026

Hồ Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lật tẩy chiêu dựng ảnh CSGT ăn mừng với cọc tiền

35 phút trước 12:06 23/3/2026

0

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định hình ảnh trên mạng xã hội với nội dung lực lượng CSGT “ăn mừng sau một ngày làm việc thành công”, kèm theo các cọc tiền là sản phẩm dàn dựng.

