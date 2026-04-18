CEO LG châu Á: Việt Nam luôn là ưu tiên số một của chúng tôi

Việt Nam đóng vai trò quan trọng với LG về cả mặt sản xuất và kinh doanh. Người dùng trong nước được đánh giá là khách hàng thông thái, nhạy cảm với công nghệ mới.

LG xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1995. Hãng này cùng Samsung hay nhiều thương hiệu Nhật Bản phát triển mảng sản xuất, bên cạnh giải pháp bán hàng gia dụng đến khách hàng trong nước suốt 30 năm qua. Đến nay, phần lớn danh mục đầu tư vẫn được duy trì.

Hiện tại, Việt Nam là cứ điểm quan trọng của doanh nghiệp Hàn Quốc, gồm cả bộ phận sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm cùng bán hàng. Hệ sinh thái LG ở Hải Phòng hiện có gồm đơn vị lắp ráp đồ điện tử, phụ kiện xe hơi, điện thoại, hóa chất, màn hình.

Trong thời gian dài hoạt động tại Việt Nam, LG trải qua không ít thăng trầm. Từ thập niên 2010, doanh nghiệp này cùng Samsung, dần vượt qua các thương hiệu Nhật Bản, chiếm lĩnh thị phần ở các ngành hàng gia dụng quan trọng. Hãng hiện vẫn bán TV OLED, tủ lạnh, máy lọc không khí nhiều nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, 3 năm gần đây, thị trường biến động mạnh với sự gia nhập của các ông lớn Trung Quốc. Không chỉ hiện diện qua các thương vụ M&A với hãng Nhật Bản, Hisense, Haier, TCL dần mở rộng và chiếm được thị phần với chiến lược làm mới sản phẩm liên tục cùng giá rẻ.

Tại sự kiện InnoFest 2026, diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, Tri Thức - Znews có cuộc trò chuyện với ông Kim Jae-seung, CEO LG châu Á - Thái Bình Dương, về tầm quan trọng của thị trường Việt Nam, sự nổi lên của đối thủ từ đất nước tỷ dân cùng hướng đi của công ty này trong tương lai gần.

Thưa ông, ông có thể chia sẻ tầm nhìn và chiến lược của LG tại Việt Nam hiện tại ra sao?

Tầm quan trọng của thị trường Việt Nam ở khu vực Châu Á là không thể bàn cãi. Dốc toàn lực để chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam trở thành một phần chiến lược của công ty. Đồng thời, hãng phải duy trì vị trí của mình. Quy mô đầu tư từ LG vào Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất, R&D, bán hàng là số một trên quy mô tập đoàn. Về khía cạnh sản phẩm, những thiết bị đáng tự hào nhất, chúng tôi đều cho ra mắt tại đây đầu tiên.

Sắp tới, chiến dịch K-wave mà LG ấp ủ cũng ưu tiên thị trường Việt Nam. Ở TP.HCM có một khu trải nghiệm tên Another Saigon. Chúng tôi dự kiến sẽ tích cực tận dụng những không gian như vậy để tiếp cận các khách hàng trẻ tuổi.

Các ông làm gì để thích ứng với nhu cầu thay đổi của người dùng Việt Nam?

Trong các thị trường tôi quản lý, Việt Nam thay đổi nhanh nhất. Ví dụ như những dòng tủ lạnh French Door (tủ lạnh nhiều cửa), đây là đất nước có mức độ tăng tỉ trọng số một toàn cầu. Nhu cầu với nhóm sản phẩm mới từ khách hàng Việt Nam cũng cao hơn hẳn mặt bằng chung.

Lãnh đạo LG cho rằng người dùng Việt Nam năng động, có độ nhạy cảm cao với công nghệ mới.

Nếu một sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu, lượng quan tâm tăng lên chóng mặt. Khi chúng tôi ra mắt thiết bị, ngay lập tức sự chú ý được chuyển sang model mới. Sự “năng động” của thị trường Việt Nam rất khó diễn tả. Ở một khía cạnh nào đó,việc kinh doanh ở đây hấp dẫn nhưng lại đi kèm với mức độ cạnh tranh tương xứng.

Tôi nghĩ rằng mình phải thành công ở Việt Nam rồi mới có thể thắng ở các quốc gia Châu Á khác. Vì vậy, LG xem đây là vấn đề sống còn và phải dốc toàn lực để tung ra sản phẩm phù hợp với thị trường. Tôi tin rằng người dùng Việt Nam xứng đáng nhận được sự quan tâm này.

Gần đây, TCL thông báo hợp tác với Sony. Ông nghĩ gì về thương vụ này và liệu nó có thể trở thành mối lo ngại đối với LG không?

Sự thật là mảng TV LG tại Việt Nam vẫn tăng trưởng. Theo số liệu gần nhất, chúng tôi chiếm khoảng 1/4 thị phần và khoảng cách với vị trí dẫn đầu đang ngày càng thu hẹp. Tôi luôn cảm thấy biết ơn khi người tiêu dùng Việt Nam dành nhiều tình cảm cho sản phẩm của mình.

Đúng là các bạn có sự ưu ái với các thương hiệu Nhật Bản hơn bất kỳ xuất xứ nào khác. Khi tôi khảo sát các quốc gia Châu Á ưa chuộng thương hiệu Nhật, khách hàng Việt Nam thể hiện niềm tin đặc biệt cho những dòng sản phẩm này, hơn hẳn Thái Lan, Malaysia hay khu vực Đài Loan.

Gần đây, TCL và Sony công bố thương vụ hợp tác, trong bối cảnh thị phần của hãng Nhật Bản liên tục sụt giảm. Có lẽ bạn cho rằng nếu Sony hồi sinh sau thương vụ, đó là mối đe dọa đối với chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi cho rằng trong thời gian qua, sự cạnh tranh từ đối thủ Trung Quốc như TCL hay Hisense, có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Còn bước quay lại của một thương hiệu Nhật Bản, không hẳn là mối đe dọa đối với chúng tôi. Trái lại, việc Sony tham gia làm cho cuộc cạnh tranh trong phân khúc cao cấp trở nên khốc liệt hơn, tôi rất hoan nghênh.

Tất nhiên, việc cạnh tranh về giá và “chiến đấu” ở phân khúc thấp có thể sẽ hơi khó khăn. Nhưng chúng tôi rất tự tin ở thị trường cao cấp. Thậm chí, tôi đánh giá rằng điều này sẽ còn giúp ích nhiều hơn cho những hãng cần bán nhiều sản phẩm cao cấp như LG.

Ngay cả khi các thương hiệu Trung Quốc đang mạnh lên, thị phần của chúng tôi vẫn được cải thiện. Do vậy, tôi không nghĩ việc thương hiệu Sony hồi sinh sẽ trở thành trở ngại cho việc LG tăng trưởng.

Gần đây, các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc đang gia tăng thị phần bằng mức giá thấp và liên tục cập nhật công nghệ. Ông đánh giá gì về xu hướng này?

Ban đầu, các thương hiệu Trung Quốc, chúng tôi vẫn gọi là C-Brand, đã tấn công vào phân khúc giá rẻ, gia tăng hiện diện. Gần đây, họ tung ra nhiều sản phẩm p/p (hiệu năng trên giá) tốt ở ngạch hàng cao cấp. Tại thị trường Châu Á, các công ty Trung Quốc này đang hợp tác với các thương hiệu Nhật Bản, tiến hành M&A để gia tăng thị phần.

LG nhận định rằng bản thân đang thống trị trong phân khúc cao cấp. Nhưng chúng tôi vẫn muốn có một danh mục thiết bị ở mức giá thấp và trung bình. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều trong 3 năm qua.

Hệ sinh thái sản xuất của LG hiện nằm khắp Châu Á, ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc và nhiều nơi khác. Chúng tôi đã nỗ lực để tạo ra những sản phẩm với chi phí cực thấp, có khả năng cạnh tranh về giá mà vẫn mang lại chất lượng, hiệu suất. Các model đó đang lần lượt được ra mắt.

Đối với TV, thị phần của chúng tôi đang liên tục tăng trưởng trong 3 năm liền. Theo lẽ thường, khi C-Brand phát triển thì chúng tôi phải giảm. Nhưng thực tế, LG đang đi lên. Với máy giặt, chúng tôi đang liên tục duy trì vị trí dẫn đầu với cách biệt khổng lồ với đối thủ phía sau. Ở mảng này, LG không chỉ duy trì mà còn tiếp tục cải thiện để thống trị như Apple trong lĩnh vực smartphone.

Ở Việt Nam, các thương hiệu Trung Quốc đang cố gắng biến các thiết bị gia dụng thành dạng FMCG (hàng tiêu dùng nhanh). Ông có nghĩ rằng LG phải thay đổi để chạy theo xu hướng này không?

Trong quá khứ, chúng tôi đã duy trì chu kỳ ra mắt sản phẩm mới khá dài. Thông thường, hãng mất 2-3 năm mới trình làng một dòng nâng cấp. Gần đây, khi các thương hiệu Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài, vũ khí chủ lực của họ chính là biến sản phẩm thành dạng FMCG như bạn vừa nói. Họ đẩy nhanh chu kỳ ra mắt sản phẩm mới xuống còn một năm, thậm chí có lúc là 6 tháng.

Ông Kim Jae-seung thừa nhận cuộc chơi thay đổi khi các hãng Trung Quốc biến đồ gia dụng thành FMCG.

Do đó, LG không thể cứ khăng khăng giữ nguyên chu kỳ 2 năm được nữa. Chúng tôi cũng phải phân loại sản phẩm. Một số giữ chu kỳ 2 năm, có ngành hàng 1 năm hoặc nhóm cần ra mắt mỗi 6 tháng để đáp ứng nhu cầu từng tập khách hàng. Chúng tôi đã thiết lập lại toàn bộ chiến lược ứng phó theo từng sản phẩm.

Và bạn sẽ những sản phẩm đó được tung ra trong năm nay. Chúng tôi cố gắng để khách hàng có nhận ra: "À, chu kỳ nâng cấp của LG đang nhanh hơn đáng kể".

Có rất nhiều thương hiệu Trung Quốc đang sử dụng chiến lược thương hiệu kép, ví dụ như Toshiba và Hisense, hay Aqua và Haier. Ông đánh giá sao về cách làm này và LG có thể ra mắt thương hiệu con trong tương lai không?

Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất hay. Thực tế chúng tôi đã định vị thương hiệu LG ở phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, khi phạm vi bao phủ về giá mà cái tên này phải đảm nhận ngày càng mở rộng, tính cao cấp có thể bị giảm sút.

Vì vậy, gần đây chúng tôi đặt SIGNATURE ở tầng trên cùng ở một số thị trường. Khi đó, thương hiệu LG sẽ mở rộng phạm vi bao phủ về giá còn SIGNATURE đóng vai trò nâng định vị. Đó là chiến lược mà chúng tôi đã thiết lập.

Tại thị trường châu Á, hiện chúng tôi vẫn đang hoạt động với duy nhất thương hiệu LG. Ở Việt Nam, chúng tôi đang tham gia cuộc chơi cao cấp bằng LG Objet - đây là một dòng sản phẩm chứ không phải là một thương hiệu riêng biệt.

Chúng tôi cũng dự định tái khởi động dòng SIGNATURE tại châu Á để tạo khoảng cách với các hãng Trung Quốc mới thâm nhập. Đồng thời, nhãn hiệu LG sẽ mở rộng phạm vi giá và đa dạng hóa các danh mục sản phẩm. Bằng cách này, chúng tôi có thể tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Cảm ơn ông.