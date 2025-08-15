Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cây xanh bật gốc làm 2 người đi đường bị thương

  • Thứ sáu, 15/8/2025 12:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong trận mưa lớn, có gió mạnh một cây xanh cổ thủ đã bật gốc làm 2 người đi đường ở Cà Mau bị thương.

Sáng 15/8, một cây cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, Cà Mau, đã bất ngờ bật gốc trong một trận mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố cây đổ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng, trước Nhà khách Minh Hải. Khi cây đổ đã đè trúng hai người đi xe máy, khiến họ bị thương. Giao thông trên đoạn đường này tạm thời bị chia cắt.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của phường Tân Thành đã có mặt hỗ trợ đưa hai nạn nhân đến bệnh viện và khắc phục sự cố cây đổ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau, trong hôm nay, nhiều khu vực của tỉnh có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Cơ quan này cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

