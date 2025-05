Cây lau nhà có thể đun nước, lau bằng khí nóng

Với mức giá 16,9 triệu, cây lau sàn S9 Steam có lẽ sẽ phù hợp với những gia đình có nhà rộng, nhiều tầng hoặc đặt nặng hiệu quả làm sạch để đầu tư so với robot hút bụi lau sàn thông thường. Nếu không cần tính năng lau bằng hơi nước, phiên bản One S9 Artist (không có Steam) có giá rẻ hơn khoảng 3 triệu. Còn ở tầm giá quanh mức 10-11 triệu, Tineco hay Roborock cũng có những mẫu rẻ hơn như One S6 hay Dyad Air, với hiệu quả làm sạch tương đối nhưng thiết kế thô hơn, và thiếu những tính năng như sấy khô cây lau bằng khí nóng.